Quem mais ganhou e quem mais perdeu votos de 2018 para 2022 no ES

Na contramão, nomes que chegaram a ser campeões de votos em pleitos anteriores tiveram desempenho pior nas eleições deste ano. Alguns deputados estaduais que tentaram vaga em Brasília e outros que tentaram a reeleição na Câmara até conseguiram se reeleger, mas com número de votos bem mais baixo do que eleições de 2018. É o caso de Amaro Neto (Republicanos), que perdeu 129.438 votos de 2018 para 2022. Em 2018 o jornalista recebeu 181.813 votos, enquanto em

2022 o número foi de 52.375. Confira abaixo alguns nomes.