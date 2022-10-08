Política não se discute? As famílias divididas entre Lula e Bolsonaro no ES

O resultado das urnas, revelado no último domingo (2), escancarou essa divisão do país, com Lula tendo 48,43% dos votos válidos e Bolsonaro, 43,20%.

Tamanha polarização, como não poderia deixar de ser, também se reflete dentro dos lares e provoca divisões, como é o caso da família Freitas. A matriarca, Meirelande Freitas, de 48 anos, declara o seu voto ao Lula , juntamente com o filho mais novo, Roque, 22 anos. Já o filho do meio, Nathan Costa, de 23 anos, é apoiador de Jair Bolsonaro.

Os irmãos Roque e Nathan levam a divergência política com bom humor Crédito: Fernando Madeira

Apesar da discordância em torno dos candidatos, Meirelande garante que o clima democrático prevalece dentro de casa. "Todos se respeitam e aceitam a opinião contrária. Cada um tem a sua divergência, entre Lula e Bolsonaro, mas temos respeito pelo voto do outro", afirma a empreendedora.

O clima de respeito, porém, não é imune às provocações, que costumam ser retrucadas com bom humor. A cada vez que Nathan solta um "Lula ladrão", para atacar o candidato petista, Roque retruca, de forma espontânea: "Lula ladrão, roubou meu coração".

Para o segundo turno, prevalece o otimismo, de ambos os lados. Nathan quer uma eleição justa: “Espero a vitória de Bolsonaro com números expressivos”.

Meirelande garante que o clima democrático prevalece na família Freitas Crédito: Fernando Madeira

Meirelande e Roque, por sua vez, acreditam que Lula levará a melhor. "Eu estou convicto que Lula vai ganhar com uma vantagem de mais de 10 milhões de votos", destaca o caçula da família.

Enquanto entre os Freitas o debate político é aberto, em outras famílias o tema eleição é assunto proibido. É a situação do casal Maria Luiza Novaes e Guilherme Silva, de 21 e 23 anos, respectivamente. Ambos preferem não discutir sobre as preferências na disputa presidencial.