Dia de eleição: "santinhos" de candidatos espalhados em ruas próximas aos locais de votação Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo

Candidatos que tiveram santinhos espalhados em ruas e calçadas próximas aos locais de votação em todo o Espírito Santo vão responder por propaganda eleitoral irregular e podem ter de pagar multa que varia de R$ 2 mil a R$ 8 mil, se condenados. Ao todo, foram propostas 56 ações pelo Ministério Público Eleitoral do Espírito Santo contra esses candidatos pelo chamado “derrame de santinhos” no último domingo (2), quando foi realizado o primeiro turno da eleição.

Your browser does not support the audio element. Candidatos do ES que sujaram ruas com santinhos podem pagar multa de R$ 8 mil

O município com mais ocorrências que geraram representações foi Vila Velha, com 21. Em seguida aparecem Cariacica, com nove; Vitória, com sete; Aracruz, com cinco; Colatina, com quatro; Cachoeiro de Itapemirim e Linhares, ambas com três; Jaguaré, com duas; e Serra, São Mateus e Sooretama, com uma cada.

As ocorrências foram encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral por meio de denúncias feitas pelo Sistema Pardal, da Justiça Eleitoral, e também pela atuação dos procuradores regionais eleitorais auxiliares e promotores eleitorais.

Na avaliação do MP Eleitoral, a prática de derrame de santinhos traz potenciais benefícios a candidatos, partidos ou coligações que cometem a ilegalidade, já que é comum os eleitores chegarem às vésperas das eleições indecisos.

Além disso, destaca que a responsabilidade pelos santinhos espalhados é dos candidatos porque “todo o material de propaganda é confeccionado e distribuído com o conhecimento e a mando dos respectivos candidatos, partidos e coligações” e eles são responsáveis pela posse, guarda, distribuição, bem como pela posterior limpeza e destinação final do material.

Conforme previsto na legislação eleitoral e nas normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a propaganda eleitoral, “o derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997”, que vai de R$ 2 mil a R$ 8 mil.

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