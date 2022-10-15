Corpo de homem é encontrado às margens de lagoa em Linhares

O corpo de um homem foi encontrado às margens de uma lagoa que fica no final da Rua Felipe Camarão, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado, neste sábado (15). A vítima não foi identificada.
A Polícia Militar (PM) também esteve no local e explicou que o corpo já estava em estado de decomposição, mas a vítima aparentava ter entre 40 e 50 anos de idade. De acordo com a PM, o perito Ricardo Kenji disse que não foi possível identificar sinais externos de violência devido ao avançado estado de putrefação. E nenhum morador soube informar se havia alguém desaparecido na região. O cadáver foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município.
A Polícia Civil (PC) comunicou que a ocorrência está em andamento. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.