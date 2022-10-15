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No Norte do ES

Corpo de homem é encontrado às margens de lagoa em Linhares

Testemunhas avistaram o corpo boiando na lagoa do bairro Interlagos, neste sábado (15), e acionaram o Corpo de Bombeiros. Vítima não foi identificada

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 16:40

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

15 out 2022 às 16:40
O corpo foi encontrado às margens da lagoa no bairro Interlagos, em Linhares
O corpo foi encontrado às margens da lagoa no bairro Interlagos, em Linhares Crédito: Divulgação \ PM
O corpo de um homem foi encontrado às margens de uma lagoa que fica no final da Rua Felipe Camarão, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado, neste sábado (15). A vítima não foi identificada.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o fato foi registrado por volta das 12h, na lagoa que divide o bairro Interlagos e o bairro Aviso. Para os bombeiros, testemunhas no local informaram que avistaram o corpo boiando.
Polícia Militar (PM) também esteve no local e explicou que o corpo já estava em estado de decomposição, mas a vítima aparentava ter entre 40 e 50 anos de idade. De acordo com a PM, o perito Ricardo Kenji disse que não foi possível identificar sinais externos de violência devido ao avançado estado de putrefação. E nenhum morador soube informar se havia alguém desaparecido na região. O cadáver foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município.
Polícia Civil (PC) comunicou que a ocorrência está em andamento. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.

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