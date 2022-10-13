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Trio usa caminhão em furto e troca tiros com a polícia em Linhares

Após usarem o caminhão para furtar materiais de construção, os suspeitos dirigiam pela ES 010, quando foram abordados pela PM. Os homens trocaram tiros, abandonaram o veículo e fugiram a pé

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 16:27

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 out 2022 às 16:27
Suspeitos usam caminhão para realizar furto e trocam tiros com a polícia em Linhares
A polícia recebeu uma denúncia anônima e localizou o caminhão com os 3 suspeitos na ES 010, em Regência Crédito: Polícia Militar
Três suspeitos usaram um caminhão para furtar materiais de construção em Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite da última terça-feira (11).
Os suspeitos dirigiam com a carga furtada pela ES 010, quando foram abordados por policiais militares. Após uma troca de tiros, os três homens abandonaram o caminhão e conseguiram fugir a pé.
Segundo a Polícia Militar, após receberem a denúncia, a equipe conseguiu localizar o veículo na rodovia estadual e foi dada voz de abordagem aos suspeitos. Imediatamente, os três saltaram do caminhão.
Um deles estava armado e atirou na direção dos policiais, que revidaram os disparos. Os suspeitos correram em direção a uma mata e conseguiram fugir.
Suspeitos usam caminhão para realizar furto e trocam tiros com a polícia em Linhares
Entre os materiais roubados pelos suspeitos estavam 15 tubos de aço Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Buscas foram realizadas na região, mas ninguém foi detido. A PM não informou a origem dos materiais furtados, entre eles 15 tubos de aço. O caminhão e os objetos foram encaminhados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.

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