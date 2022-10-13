Trio usa caminhão em furto e troca tiros com a polícia em Linhares

Três suspeitos usaram um caminhão para furtar materiais de construção em Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite da última terça-feira (11).
Os suspeitos dirigiam com a carga furtada pela ES 010, quando foram abordados por policiais militares. Após uma troca de tiros, os três homens abandonaram o caminhão e conseguiram fugir a pé.
Segundo a Polícia Militar, após receberem a denúncia, a equipe conseguiu localizar o veículo na rodovia estadual e foi dada voz de abordagem aos suspeitos. Imediatamente, os três saltaram do caminhão.
Um deles estava armado e atirou na direção dos policiais, que revidaram os disparos. Os suspeitos correram em direção a uma mata e conseguiram fugir.
Buscas foram realizadas na região, mas ninguém foi detido. A PM não informou a origem dos materiais furtados, entre eles 15 tubos de aço. O caminhão e os objetos foram encaminhados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.