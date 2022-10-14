Tio é preso suspeito de estuprar sobrinha de 8 anos em Linhares

De acordo com as investigações, se aproveitando da inocência da vítima, o homem a levava para a laje da casa onde morava, e praticava o crime. Os abusos foram comprovados por laudos periciais. O caso foi acompanhado também pelo Conselho Tutelar de Linhares.

A prisão foi feita pela equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares em cumprimento ao mandado de prisão contra o homem pelo crime de estupro de vulnerável. Durante a prisão, foram apreendidas duas espingardas calibre 32 e 36 e munições, e por isso, ele foi autuado em flagrante também por posse ilegal de arma de fogo e munições.