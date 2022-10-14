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Estupro de vulnerável

Tio é preso suspeito de estuprar sobrinha de 8 anos em Linhares

Além dos abusos, o tio ainda ameaçava a criança dizendo que iria fazer mal para a família dela, caso a menina contasse para alguém
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 out 2022 às 17:58

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 17:58

Tio é preso suspeito de estuprar sobrinha de 8 anos em Linhares
Armas apreendidas com o tio suspeito de estuprar a sobrinha Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Um homem de 54 anos foi preso nesta sexta-feira (14), suspeito de estuprar a sobrinha de 8 anos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os abusos ocorreram pelo menos três vezes. O tio ainda ameaçava a criança dizendo que iria fazer mal para a família dela, caso a menina contasse para alguém.
De acordo com as investigações, se aproveitando da inocência da vítima, o homem a levava para a laje da casa onde morava, e praticava o crime. Os abusos foram comprovados por laudos periciais. O caso foi acompanhado também pelo Conselho Tutelar de Linhares.
A prisão foi feita pela equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares em cumprimento ao mandado de prisão contra o homem pelo crime de estupro de vulnerável. Durante a prisão,  foram apreendidas duas espingardas calibre 32 e 36 e munições, e por isso, ele foi autuado em flagrante também por posse ilegal de arma de fogo e munições.
O suspeito já tem passagem pela prática de crime de homicídio, segundo a PC. Ele prestou depoimento e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra.

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