Um homem foi encontrado morto em um terreno baldio atrás da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, nesta sexta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, por volta das 11h, um indivíduo teria entrado no local para urinar, quando se deparou com o corpo enrolado em um lençol e com os pés amarrados.
A repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, esteve no terreno e constatou existir inúmeras marcas de sangue. Moradores contaram para a reportagem que a vítima aparentava ter cerca de 50 anos e era conhecido na região. O nome dele, entretanto, não foi informado,
Homem vai urinar e encontra corpo em terreno atrás da Ceasa, em Cariacica
Também de acordo com os moradores, a suspeita é de que o corpo tenha sido deixado no local na madrugada. Afirmaram ainda que a vítima apresentava marcas de violências no corpo, como cortes no pescoço, na região genital e no abdômen.
A Polícia Civil foi procurada para dar mais informações sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.