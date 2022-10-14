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Vítima não identificada

Homem vai urinar e encontra corpo em terreno atrás da Ceasa, em Cariacica

Segundo a PM, um indivíduo entrou no local para "fazer xixi" e se deparou com o homem enrolado em um lençol e com os pés amarrados; no local também existiam marcas de sangue

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 16:39

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

14 out 2022 às 16:39
Corpo do homem foi em um terreno baldio no bairro Vila Capixaba, em Cariacica
Corpo do homem foi encontrado em um terreno no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, perto da Ceasa Crédito: Naiara Arpini
Um homem foi encontrado morto em um terreno baldio atrás da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, nesta sexta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, por volta das 11h, um indivíduo teria entrado no local para urinar, quando se deparou com o corpo enrolado em um lençol e com os pés amarrados.
A repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, esteve no terreno e constatou existir inúmeras marcas de sangue. Moradores contaram para a reportagem que a vítima aparentava ter cerca de 50 anos e era conhecido na região. O nome dele, entretanto, não foi informado,
Homem vai urinar e encontra corpo em terreno atrás da Ceasa, em Cariacica
Também de acordo com os moradores, a suspeita é de que o corpo tenha sido deixado no local na madrugada. Afirmaram ainda que a vítima apresentava marcas de violências no corpo, como cortes no pescoço, na região genital e no abdômen.
A Polícia Civil foi procurada para dar mais informações sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. 

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