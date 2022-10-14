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Animais debilitados

Sob fiança, Justiça manda soltar veterinária presa por maus-tratos em Vitória

Melissa Silva foi presa nesta quinta-feira (13), após a Prefeitura de Vitória identificar condições inadequadas no pet shop que ela mantinha em Jardim Camburi; valor da fiança é de R$ 5 mil

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 14:36

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

14 out 2022 às 14:36
Médica veterinária foi presa por maus-tratos a animais em Vitória
Melissa foi detida por manter animais em condições precárias, alguns deles feridos e desnutridos, no pet shop que mantinha Crédito: Montagem | Oliveira Alves
Sob fiança, Justiça manda soltar veterinária presa por maus-tratos em Vitória
A médica veterinária Melissa Ferreira de Andrade, presa em flagrante por maus-tratos a animais, foi solta após pagar fiança de R$ 5 mil nesta sexta-feira (14). A decisão da Justiça, em audiência de custódia, foi de conceder liberdade provisória à presa, já que ela não oferece risco à ordem econômica ou instrução criminal e não possui registros criminais anteriores. Por volta das 16h30, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que ela já havia deixado o sistema prisional.
Apesar de estar em liberdade, Melissa deve cumprir as regras impostas pela juíza Raquel de Almeida Valinho: ela está proibida de sair da Grande Vitória sem prévia autorização, deve comparecer a todos os atos do processo, manter endereço atualizado, não pode frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados, não pode sair de casa das 20h às 6h; deve comparecer em até 5 dias úteis a partir da decisão com documentos pessoais.
Caso ela descumpra qualquer condição imposta, ela poderá ser presa novamente, e ter prisão preventiva decretada.
Melissa foi presa na noite de quinta-feira (13) após a Prefeitura de Vitória identificar condições precárias no pet shop "Dog Hotel", localizado no bairro Jardim Camburi, onde funcionava havia 22 anos. O espaço foi fechado, e segundo a administração central, também não tinha alvará de funcionamento há anos. No local foram encontrados mais de vinte animais, entre cachorros, gatos e ainda um jabuti.

Hotel para animais estava com condições precárias em Vitória

No momento da prisão, ela fugiu com seis cachorros, mas foi presa em flagrante logo depois. Os animais não foram encontrados até o momento.
O fechamento do hotel e a detenção da proprietária foram promovidos pela Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), após recebimento de denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa (Ales).

PRAZO PARA BUSCAR ANIMAIS 

Os tutores dos 16 animais resgatados têm até sete dias para se apresentarem e buscarem os respectivos pets. Após esse prazo, eles serão castrados e disponibilizados para adoção, segundo informou a administração municipal da Capital.
Para fazer o resgate dos pets, os donos podem procurar a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), por meio dos telefones (27) 3382-6578 e (27) 99968-9372. Não haverá aplicação de taxa para o recolhimento.

Animais resgatados em hotel clandestino de Jardim Camburi, em Vitória

Nesta segunda-feira (17), a médica veterinária Melissa Ferreira enviou uma nota sobre o caso à reportagem de A Gazeta.

Veja o que diz a veterinária na íntegra:

"Primeiramente gostaria de esclarecer que o Doghotel estava passando por uma mudança de sede, portanto havia áreas que estavam sendo desativadas e servindo de depósito para outros móveis e utensílios que iriam para a nova sede que ainda estava em fase de construção. Mais tardar em dois meses estaria sendo feita a mudança.

O hotel não era clandestino, tanto que o IPTU do imóvel sempre fica em torno de R$ 4.000 por ano. A empresa era registrada e autorizada para o alojamento e demais serviços aos animais. 

O canino macho "Lucke" sofre de uma doença metabólica a qual não reverte a alimentação em músculo ou gordura. Tem uma doença intestinal, a qual já tentei tratar. Porém, para continuar o tratamento, precisávamos da autorização e que o tutor também custeasse o tratamento, porém não foi autorizado. 

Algumas pessoas sugeriram que fizéssemos eutanásia ou denunciássemos o tutor por abandono. No entanto, após nosso último contato no dia 7 desse mês, ele ficou de dar uma solução para o referido canino. Porém, mais uma vez, não fez mais contato. 

Agora eu estou sendo penalizada por descaso de outrem. No mais, todos os cães – meus ou dos clientes – que estavam sob os meus cuidados gozavam de boa saúde física e mental."

Atualização

14/10/2022 - 4:31
Após a publicação desta matéria, por volta das 16h30, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Melissa Ferreira de Andrade já havia deixado o sistema prisional. O texto foi atualizado. 
Mikaella Mozer, é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão do editor Murilo Cuzzuol.

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