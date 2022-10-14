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Condições precárias

Veterinária é presa suspeita de maus-tratos a animais em hotel pet em Vitória

A profissional, que segundo a prefeitura não tinha alvará de funcionamento do local, foi identificada como Melissa Ferreira de Andrade e Silva e é proprietária do "Dog Hotel". O local foi fechado

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 12:32

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 out 2022 às 12:32
Uma médica veterinária foi presa após a Prefeitura de Vitória identificar condições precárias em um estabelecimento clandestino localizado em Jardim Camburi, na Capital, onde estavam animais com sinais de maus-tratos. A profissional, que segundo a prefeitura não tinha alvará de funcionamento do local, foi identificada como Melissa Ferreira de Andrade e Silva e é proprietária do "Dog Hotel". O estabelecimento foi fechado e, a médica veterinária, autuada pela Polícia Civil pelo crime de maus-tratos.
O hotel pet foi fechado pela Prefeitura de Vitória nesta quinta-feira (13). Segundo a administração municipal, foram resgatados 22 animais, entre cães, gatos e até um jabuti. Segundo a prefeitura, o estabelecimento funcionava há 22 anos em Jardim Camburi. Durante a abordagem, a médica veterinária ainda tentou fugir, mas foi presa em flagrante.
Médica veterinária foi presa por maus-tratos a animais em Vitória
Médica veterinária foi presa por maus-tratos a animais em Vitória Crédito: Montagem | Oliveira Alves
O fechamento do hotel e a detenção da proprietária foram promovidos pela Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), após recebimento de denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa (Ales).
Em rede social, a deputada estadual e presidente da CPI de Maus-Tratos aos Animais, Janete de Sá, informou inicialmente que, no hotel clandestino, foram resgatados 13 cachorros. A Prefeitura de Vitória atualizou a informação, citando que ao todo foram encontrados 22 animais. Todos eles foram encaminhados para outro lugar, onde receberão os devidos cuidados.
Na publicação, a deputada Janete de Sá detalha que a proprietária do Dog Hotel é uma médica veterinária com registro ativo no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV). O órgão foi procurado para se posicionar sobre o caso e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Hotel para animais estava com condições precárias em Vitória

De acordo com a apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a dona do hotel usava os bichos para procriação, sem respeitar o tempo de gestação dos animais. A ração ficava em local impróprio e foram encontrados até medicamentos vencidos no estabelecimento.
Procurada, a Polícia Civil disse que Melissa Ferreira de Andrade e Silva foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos contra animais e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV). De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Melissa passaria por uma audiência de custódia na manhã desta sexta (14).
Nesta segunda-feira (17), a médica veterinária Melissa Ferreira enviou uma nota sobre o caso à reportagem de A Gazeta.

Veja o que diz a veterinária na íntegra:

"Primeiramente gostaria de esclarecer que o Doghotel estava passando por uma mudança de sede, portanto havia áreas que estavam sendo desativadas e servindo de depósito para outros móveis e utensílios que iriam para a nova sede que ainda estava em fase de construção. Mais tardar em dois meses estaria sendo feita a mudança.

O hotel não era Clandestino, tanto que o IPTU do imóvel sempre fica em torno de R$ 4.000 por ano. A empresa era registrada e autorizada para o alojamento e demais serviços aos animais. 

O canino macho "Lucke" sofre de uma doença metabólica a qual não reverte a alimentação em músculo ou gordura. Tem uma doença intestinal, a qual já tentei tratar. Porém, para continuar o tratamento, precisávamos da autorização e que o tutor também custeasse o tratamento, porém não foi autorizado. 

Algumas pessoas sugeriram que fizéssemos eutanásia ou denunciássemos o tutor por abandono. No entanto, após nosso último contato no dia 7 desse mês, ele ficou de dar uma solução para o referido canino. Porém, mais uma vez, não fez mais contato. 

Agora eu estou sendo penalizada por descaso de outrem. No mais, todos os cães – meus ou dos clientes – que estavam sob os meus cuidados gozavam de boa saúde física e mental."

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