Hotel pet clandestino é fechado por maus-tratos a animais em Vitória

"Primeiramente gostaria de esclarecer que o Doghotel estava passando por uma mudança de sede, portanto havia áreas que estavam sendo desativadas e servindo de depósito para outros móveis e utensílios que iriam para a nova sede que ainda estava em fase de construção. Mais tardar em dois meses estaria sendo feita a mudança.

O hotel não era clandestino, tanto que o IPTU do imóvel sempre fica em torno de R$ 4.000 por ano. A empresa era registrada e autorizada para o alojamento e demais serviços aos animais.

O canino macho "Lucke" sofre de uma doença metabólica a qual não reverte a alimentação em músculo ou gordura. Tem uma doença intestinal, a qual já tentei tratar. Porém, para continuar o tratamento, precisávamos da autorização e que o tutor também custeasse o tratamento, porém não foi autorizado.

Algumas pessoas sugeriram que fizéssemos eutanásia ou denunciássemos o tutor por abandono. No entanto, após nosso último contato no dia 7 desse mês, ele ficou de dar uma solução para o referido canino. Porém, mais uma vez, não fez mais contato.

Agora eu estou sendo penalizada por descaso de outrem. No mais, todos os cães – meus ou dos clientes – que estavam sob os meus cuidados gozavam de boa saúde física e mental."

