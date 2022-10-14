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Bairro Jardim Camburi

Hotel pet clandestino é fechado por maus-tratos a animais em Vitória

Segundo a CPI de Maus-Tratos aos Animais, no local foram resgatados 13 cachorros, dois gatos e um jabuti. Proprietária do estabelecimento foi levada a delegacia

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 08:39

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 out 2022 às 08:39
Animais estavam em hotel clandestino fechado em Vitória
Animais resgatados em hotel clandestino fechado em Vitória Crédito: Reprodução | Instagram @deputadajanetedesa
Um hotel pet no bairro Jardim Camburi, na Capital – que funcionava sem autorização e apresentava condições precárias, com animais em situação de maus-tratos – foi fechado pela Prefeitura de Vitória nesta quinta-feira (13). Segundo a administração municipal, no Dog Hotel – nome do local – foram resgatados cães, gatos e até um jabuti. A médica veterinária Melissa Ferreira de Andrade e Silva, dona do estabelecimento, foi presa em flagrante.
A Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), fechou o estabelecimento e a médica veterinária, proprietária do Dog Hotel, foi levada para a 1ª Delegacia Regional da Capital após recebimento de denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa (Ales).

Hotel para animais estava com condições precárias em Vitória

Em rede social, a deputada estadual e presidente da CPI de Maus-Tratos aos Animais, Janete de Sá, informou inicialmente que, no hotel clandestino, foram resgatados 13 cachorros, dois gatos e um jabuti – todos eles encaminhados para outro local, onde receberão os devidos cuidados. A Prefeitura de Vitória atualizou a informação, citando que ao todo foram encontrados 22 animais.
Na publicação, a deputada Janete de Sá detalha que a proprietária do Dog Hotel é uma médica veterinária com registro ativo no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV). O órgão foi procurado para se posicionar sobre o caso e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
"Ainda de acordo com relato de presentes na diligência, a proprietária (do hotel clandestino) se evadiu do local no momento da ação, levando consigo seis animais de pequeno porte e retornou posteriormente ao local sem eles, o que está sob investigação", escreveu a deputada.
De acordo com a apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a dona do hotel usava os bichos para procriação, sem respeitar o tempo de gestação dos animais. A ração ficava em local impróprio e foram encontrados até medicamentos vencidos no estabelecimento.
Para a prática de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais está prevista punição com prisão de dois a cinco anos, além de multa e proibição de guarda.
Procurada, a Polícia Civil disse que Melissa Ferreira de Andrade e Silva foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos contra animais e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Nesta segunda-feira (17), a médica veterinária Melissa Ferreira enviou uma nota sobre o caso à reportagem de A Gazeta.

Veja o que diz a veterinária na íntegra:

"Primeiramente gostaria de esclarecer que o Doghotel estava passando por uma mudança de sede, portanto havia áreas que estavam sendo desativadas e servindo de depósito para outros móveis e utensílios que iriam para a nova sede que ainda estava em fase de construção. Mais tardar em dois meses estaria sendo feita a mudança.

O hotel não era clandestino, tanto que o IPTU do imóvel sempre fica em torno de R$ 4.000 por ano. A empresa era registrada e autorizada para o alojamento e demais serviços aos animais. 

O canino macho "Lucke" sofre de uma doença metabólica a qual não reverte a alimentação em músculo ou gordura. Tem uma doença intestinal, a qual já tentei tratar. Porém, para continuar o tratamento, precisávamos da autorização e que o tutor também custeasse o tratamento, porém não foi autorizado. 

Algumas pessoas sugeriram que fizéssemos eutanásia ou denunciássemos o tutor por abandono. No entanto, após nosso último contato no dia 7 desse mês, ele ficou de dar uma solução para o referido canino. Porém, mais uma vez, não fez mais contato. 

Agora eu estou sendo penalizada por descaso de outrem. No mais, todos os cães – meus ou dos clientes – que estavam sob os meus cuidados gozavam de boa saúde física e mental."

Atualização

14/10/2022 - 10:52
Após publicação desta reportagem, a Polícia Civil informou sobre a autuação da médica veterinária, dona do hotel para animais, e a reportagem teve acesso ao nome dela e do estabelecimento. O texto foi atualizado. 

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