Mulher acusada de maus-tratos a 53 cães em Aracruz é solta pela Justiça

Mulher é presa por maus-tratos e 53 cachorros são resgatados em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

A decisão da Justiça, publicada na segunda-feira (19), revogou o pagamento da fiança estipulada no momento da prisão, no valor de R$ 10 mil. Segundo o documento do alvará de soltura, "o autuado encontra-se preso somente por não possuir condições financeiras de pagar a fiança”.

Na ocasião, a Polícia Civil informou que a suspeita tinha sido encaminhada para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz. A mulher, agora, vai responder ao processo em liberdade.

ANIMAIS RESGATADOS

Os cães foram resgatados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e os doentes precisaram ser internados para receber atendimento. A Prefeitura informou que, após realizar o resgate dos cachorros que ainda estavam no imóvel, e não estavam doentes, levou os animais para “uma instalação adaptada para recebê-los e mantê-los provisoriamente”.

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53 cachorros são resgatados em Aracruz