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Animais resgatados

Mulher acusada de maus-tratos a 53 cães em Aracruz é solta pela Justiça

A Justiça revogou o pagamento da fiança estipulada no momento da prisão, no valor de R$10 mil. Os animais foram resgatados na casa da suspeita; alguns estavam doentes e com sinais de maus-tratos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 set 2022 às 16:59

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 16:59

Mulher é presa por maus-tratos e 53 cachorros são resgatados em Aracruz
Mulher é presa por maus-tratos e 53 cachorros são resgatados em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta
A mulher de 56 anos presa em flagrante por maus-tratos a animais no distrito de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi solta por decisão da Justiça. A prisão ocorreu na última quinta-feira (15), após 53 cachorros serem resgatados dentro da casa da suspeita. Os cães apresentavam sinais de maus-tratos e indícios de infecção por cinomose — doença altamente contagiosa aos cães.
A decisão da Justiça, publicada na segunda-feira (19), revogou o pagamento da fiança estipulada no momento da prisão, no valor de R$ 10 mil. Segundo o documento do alvará de soltura, "o autuado encontra-se preso somente por não possuir condições financeiras de pagar a fiança”.
Na ocasião, a Polícia Civil informou que a suspeita tinha sido encaminhada para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz. A mulher, agora, vai responder ao processo em liberdade.

ANIMAIS RESGATADOS

Os cães foram resgatados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e os doentes precisaram ser internados para receber atendimento. A Prefeitura informou que, após realizar o resgate dos cachorros que ainda estavam no imóvel, e não estavam doentes, levou os animais para “uma instalação adaptada para recebê-los e mantê-los provisoriamente”.

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53 cachorros são resgatados em Aracruz

No entanto, segundo o órgão, 14 animais fugiram e foi iniciada uma operação de resgate. Até o momento, 11 foram recapturados, mas três continuam sendo procurados pela Prefeitura de Aracruz
A reportagem entrou em contato com a administração municipal para saber se os animais já foram resgatados. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

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