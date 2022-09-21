Dia de paralisação nacional pelo piso da enfermagem tem atos no ES

Enfermeiros protestam contra a suspensão do piso Crédito: Leitor | A Gazeta

Profissionais da enfermagem que trabalham nos serviços públicos de saúde do Espírito Santo aderiram ao dia de paralisação nacional – marcado para esta quarta-feira (21) – contra a suspensão da lei que criou o piso salarial para a categoria. O movimento organizado pela Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE) mobiliza os profissionais para haver o pagamento do piso suspenso pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o Sindicato dos Enfermeiros do Espírito Santo, a paralisação no Estado acontece apenas no serviço público de saúde, em instituições estaduais e municipais. A categoria destacou que os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos em todos os estabelecimentos. Os enfermeiros da rede privada não vão parar, uma vez que a negociação ainda está em andamento.

A presidente do Sindienfermeiros-ES, Valeska Fernandes Morais de Souza, afirmou à reportagem de A Gazeta que pelo menos 30% dos serviços estão mantidos para não comprometer a saúde da população. "A ideia é mobilizar e conscientizar a categoria. Mas algumas coisas são inadiáveis no atendimento à população", diz.

Segundo apuração da TV Gazeta, a paralisação deve acontecer em unidades de todas as cidades da Grande Vitória, além de municípios como Colatina, Aracruz e Iúna. Veja como está sendo paralisação nas cidades:

ATO DEIXA PONTE INTERDITADA EM COLATINA

O protesto contra a suspensão do piso da enfermagem interditou a Ponte Florentino Avidos na manhã desta quarta-feira (21). Os manifestantes iniciaram o ato por volta de 6h30 . Por volta de 8h30, o grupo atravessou a ponte e liberou a passagem de veículos. Motoristas enfrentaram dificuldades para circular no Centro do município e relataram lentidão na Segunda Ponte e nos acessos, pois a via é utilizada como alternativa à Florentino Avidos.

SERRA TEM AVENIDA PARCIALMENTE INTERDITADA

CATEGORIA FAZ PASSEATA EM JAGUARÉ

Manifestantes realizam, nesta quarta-feira, uma passeata contra a suspensão do piso salarial da enfermagem em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O grupo seguiu da Unidade Mista de Internação (UMI) até a prefeitura, onde deve ficar durante todo o dia. O ato no município é coordenado pelo Sindicato de Servidores de Saúde do Espírito Santo (Sindsaúde). De acordo com a técnica de enfermagem Elaine Moreschi, de 39 anos, que participa do ato, acontece uma paralisação parcial que limita os atendimentos nas unidades de saúde de Jaguaré nesta quarta-feira.

Protesto contra a suspensão do piso salarial da enfermagem no Centro de Jaguaré Crédito: Leitor de A Gazeta

A Prefeitura de Jaguaré foi procurada pela reportagem para informar sobre o funcionamento do serviço de saúde no município e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

PROTESTO EM PRONTO ATENDIMENTO DE SÃO PEDRO, EM VITÓRIA

Na manhã desta quarta (21), profissionais da saúde protestaram em frente ao Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória. Um grupo escreveu em cartazes com pedidos de respeito e salário digno. Um dos cartazes chamou atenção no local: "Quem vive de amor é cupido. Precisamos de salário digno", diz o texto.