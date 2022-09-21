Ato pelo piso da enfermagem fecha ponte e complica trânsito em Colatina

Um protesto contra a suspensão do piso da enfermagem interditou a Ponte Florentino Avidos e deixou o trânsito complicado em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (21). Os manifestantes iniciaram o ato por volta de 6h30. Por volta de 8h30, o grupo atravessou a ponte e liberou a passagem de veículos.

Motoristas enfrentaram dificuldades para circular no Centro do município e relataram lentidão na Segunda Ponte e nos acessos, pois a via é utilizada como alternativa à Florentino Avidos.

Ato em defesa de piso salarial em Colatina

Segundo apuração da TV Gazeta no local, os manifestantes seguiram pela Avenida Getúlio Vargas e depois fizeram o trajeto em direção ao Hospital Estadual Silvio Avidos, onde o protesto foi encerrado por volta das 9h30.