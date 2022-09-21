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Protesto

Ato pelo piso da enfermagem fecha ponte e complica trânsito em Colatina

Protesto contra a suspensão do piso da enfermagem por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) foi realizado na manhã desta quarta-feira (21)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 set 2022 às 07:45

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 07:45

Um protesto contra a suspensão do piso da enfermagem interditou a Ponte Florentino Avidos e deixou o trânsito complicado em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (21). Os manifestantes iniciaram o ato por volta de 6h30. Por volta de 8h30, o grupo atravessou a ponte e liberou a passagem de veículos.
Motoristas enfrentaram dificuldades para circular no Centro do município e relataram lentidão na Segunda Ponte e nos acessos, pois a via é utilizada como alternativa à Florentino Avidos.

Ato em defesa de piso salarial em Colatina

Segundo apuração da TV Gazeta no local, os manifestantes seguiram pela Avenida Getúlio Vargas e depois fizeram o trajeto em direção ao Hospital Estadual Silvio Avidos, onde o protesto foi encerrado por volta das 9h30.

Atualização

21/09/2022 - 11:45
A manifestação foi encerrada por volta de 9h30. O texto foi atualizado.

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Colatina florentino avidos trânsito Enfermagem
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