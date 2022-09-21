Protesto de enfermeiros complica trânsito em avenida na Serra

Um grupo de enfermeiros interditou parcialmente um sentido da Avenida Eldes Scherrer Souza, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, desde as 8h30 desta quarta-feira (21). O protesto aconteceu em frente ao Hospital Dório Silva. Os trabalhadores são contra a suspensão da lei que criou o piso salarial da categoria, uma determinação do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).
A Guarda Municipal da Serra informou que enviou uma equipe ao local. Os manifestantes interditaram duas das três faixas no sentido Rotatória Argeu Alves Costa Neto, a antiga Rotatória do Ó. O outro sentido da avenida, em direção à BR 101, não sofre com interdição. Às 11h15 desta quarta-feira, a manifestação ainda comprometia a entrada de veículos para os bairros, de acordo com a corporação. Por volta das 15h, a Guarda informou que o trânsito de veículos seguia em melhor fluxo, mas não confirmou o término do protesto.
Essa não é a primeira manifestação de enfermeiros no Espírito Santo contra a suspensão do piso. No dia seguinte à decisão, um grupo de profissionais chegou a interditar totalmente a Terceira Ponte. Na última sexta-feira (16), manifestantes voltaram a se reunir na Praça do Papa e foram em direção à praça de pedágio da Terceira Ponte.