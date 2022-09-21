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Parque Residencial Laranjeiras

Protesto de enfermeiros complica trânsito em avenida na Serra

Ato contra a suspensão do piso salarial da categoria interditou duas das três faixas da avenida no sentido Rotatória Argeu Alves Costa Neto, a antiga Rotatória do Ó
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

21 set 2022 às 09:34

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 09:34

Manifestantes interditam parte de avenida movimentada da Serra
Manifestantes interditam parte de avenida movimentada da Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Um grupo de enfermeiros interditou parcialmente um sentido da Avenida Eldes Scherrer Souza, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, desde as 8h30 desta quarta-feira (21). O protesto aconteceu em frente ao Hospital Dório Silva. Os trabalhadores são contra a suspensão da lei que criou o piso salarial da categoria, uma determinação do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).
A Guarda Municipal da Serra informou que enviou uma equipe ao local. Os manifestantes interditaram duas das três faixas no sentido Rotatória Argeu Alves Costa Neto, a antiga Rotatória do Ó. O outro sentido da avenida, em direção à BR 101, não sofre com interdição. Às 11h15 desta quarta-feira, a manifestação ainda comprometia a entrada de veículos para os bairros, de acordo com a corporação. Por volta das 15h, a Guarda informou que o trânsito de veículos seguia em melhor fluxo, mas não confirmou o término do protesto.
Enfermeiros protestam na Serra contra a suspensão do piso
Enfermeiros protestam contra a suspensão do piso Crédito: Leitor | A Gazeta
Essa não é a primeira manifestação de enfermeiros no Espírito Santo contra a suspensão do piso. No dia seguinte à decisão, um grupo de profissionais chegou a interditar totalmente a Terceira Ponte. Na última sexta-feira (16), manifestantes voltaram a se reunir na Praça do Papa e foram em direção à praça de pedágio da Terceira Ponte.

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