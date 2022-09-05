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Manifestação

Vitória tem ato contra a suspensão do piso salarial da enfermagem

Ministro do STF suspendeu a lei que criava o piso até que Estados se manifestem sobre impactos financeiros; Terceira Ponte ficou interditada até início da noite
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

05 set 2022 às 16:57

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 16:57

Um grupo de profissionais da saúde protestou em Vitória nesta segunda-feira (5). Os manifestantes se concentraram na Praça do Papa, por volta das 15h, e depois caminharam até a Terceira Ponte, que ficou totalmente interditada até o início da noite.
Por volta das 17h20, o sentido Vitória (Norte) chegou a ser liberado, mas, minutos depois, as vias voltaram a ser inteiramente ocupadas. Já às 19h25, a Rodosol (concessionária que administra a via) informou que o fluxo de veículos havia sido normalizado em ambos os sentidos.
Em decorrência do ato, o trânsito é caótico em Vitória e Vila Velha. As regiões do entorno da Terceira Ponte estão com tráfego totalmente parado.
Trânsito interditado na Terceira Ponte devido a protesto de trabalhadores da saúde
Trânsito interditado na Terceira Ponte  Crédito: Carlos Alberto
O ato é um protesto contra a suspensão da lei que criou o piso salarial da enfermagem, em decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesse domingo (4). A lei criava o piso nacional da categoria e o primeiro pagamento já seria feito nesta segunda-feira (5). A decisão vale até que governos estaduais informem o impacto financeiro dessa nova lei. 
A decisão de Barroso atende a um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços (CNSaúde), que afirma que a lei é "inexequível" por não considerar desigualdades regionais e cria distorção remuneratória em relação aos médicos, além de gerar o aumento do desemprego entre os enfermeiros.
Como a decisão é individual, o despacho de Barroso ainda será levado ao plenário virtual do STF nos próximos dias para que os demais ministros avaliem suspensão do piso salarial.

Arquivos & Anexos

A decisão | Na íntegra

Decisão vale até que governos informem impacto da lei
Tamanho do arquivo: 252kb
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Se a decisão for corroborada pelos demais ministros, ao final do prazo de 60 dias — ou quando Estados, municípios e União enviarem os esclarecimentos solicitados —, Barroso vai voltar a analisar o caso.

Trabalhadores da saúde realizam ato contra a suspensão do piso salarial da enfermagem

A lei que criou o piso salarial estabeleceu a remuneração de R$ 4.750 para os enfermeiros, mas também para técnicos de enfermagem, que devem receber ao menos 70% desse valor, e auxiliares de enfermagem e parteiras (50%). Pelo texto, o piso nacional vale para contratados sob o regime da CLT e para servidores das três esferas, inclusive autarquias e fundações.
(Com informações da FolhaPress)

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