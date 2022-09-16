Vitória tem novo ato contra suspensão do piso salarial da enfermagem

Vitória foi palco de mais um ato contra a suspensão do piso da enfermagem na tarde desta sexta-feira (16). Manifestantes se reuniram na Praça do Papa, em Vitória, e seguiram em direção à praça de pedágio da Terceira Ponte. Por volta das 17h55, o protesto já havia sido dispersado.

Segundo o repórter João Brito, da TV Gazeta, os protestantes se concentraram às 16 horas. Uma hora e meia depois, decidiram caminhar em direção à Terceira Ponte. Durante o trajeto, uma das faixas no entorno da praça do pedágio chegou a ser interditada. Assim que o grupo chegou, ficou concentrado em um vão da praça por 20 minutos, sem atrapalhar o trânsito, e depois o ato foi encerrado.