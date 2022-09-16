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Protesto

Vitória tem novo ato contra suspensão do piso salarial da enfermagem

Grupo se reuniu na Praça do Papa, e, por volta das 17h45, estava na praça de pedágio da Terceira Ponte
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

16 set 2022 às 17:47

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 17:47

Cerca de 40 manifestantes se aproximam da Terceira Ponte.
Por volta das 17h40, cerca de 40 manifestantes fecharam uma das faixas que dá acesso à Terceira Ponte Crédito: João Brito
Vitória foi palco de mais um ato contra a suspensão do piso da enfermagem na tarde desta sexta-feira (16). Manifestantes se reuniram na Praça do Papa, em Vitória, e seguiram em direção à praça de pedágio da Terceira Ponte. Por volta das 17h55, o protesto já havia sido dispersado.
Segundo o repórter João Brito, da TV Gazeta, os protestantes se concentraram às 16 horas. Uma hora e meia depois, decidiram caminhar em direção à Terceira Ponte. Durante o trajeto, uma das faixas no entorno da praça do pedágio chegou a ser interditada. Assim que o grupo chegou, ficou concentrado em um vão da praça por 20 minutos, sem atrapalhar o trânsito, e depois o ato foi encerrado.
De acordo com a Polícia Militar, o grupo era composto por cerca de 60 pessoas. O ato acontece um dia após o Supremo Tribunal Federal formar maioria para manter a suspensão da lei que institui o piso salarial da categoria.
Manifestantes se concentram na praça do pedágio, perto da Terceira Ponte, nesta sexta-feira (16).
Grupo concentrado em vão da praça do pedágio da Terceira Ponte Crédito: Rodosol
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