Terceira Ponte será parcialmente interditada neste domingo (25)

O trânsito na Terceira Ponte será parcialmente interrompido neste domingo (25) a partir das 6h. A interdição acontecerá no sentido Sul (de Vitória para Vila Velha), devido à realização da tradicional corrida Dez Milhas Garoto.
Terceira Ponte será parcialmente interditada neste domingo
Segundo a RodoSol, concessionária responsável pela administração da via, a previsão é que o tráfego seja liberado às 11h30. O sentido Norte (de Vila Velha para Vitória) não sofrerá interdição.
Como alternativa aos motoristas que queiram ir para Vila Velha durante o evento, a concessionária recomenda o uso da Segunda Ponte.