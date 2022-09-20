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Dez Milhas Garoto

Terceira Ponte será parcialmente interditada neste domingo (25)

Interdição no sentido Sul (Vitória - Vila Velha) será feita a partir das 6h para a realização da corrida; trânsito no sentido Norte não será interrompido
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

20 set 2022 às 19:15

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 19:15

Obras da ciclovia, mirante e ampliação da Terceira Ponte
Terceira Ponte: trânsito no sentido sul será interrompido para a realização da corrida Dez Milhas Garoto Crédito: Vitor Jubini
O trânsito na Terceira Ponte será parcialmente interrompido neste domingo (25) a partir das 6h. A interdição acontecerá no sentido Sul (de Vitória para Vila Velha), devido à realização da tradicional corrida Dez Milhas Garoto.
Terceira Ponte será parcialmente interditada neste domingo
Segundo a RodoSol, concessionária responsável pela administração da via, a previsão é que o tráfego seja liberado às 11h30. O sentido Norte (de Vila Velha para Vitória) não sofrerá interdição.
Como alternativa aos motoristas que queiram ir para Vila Velha durante o evento, a concessionária recomenda o uso da Segunda Ponte.

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