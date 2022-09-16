Dez Milhas Garoto: atletas com chip e cachorrida na edição 2022

Preparar, apontar e está dada a largada para um dos eventos mais tradicionais do Espírito Santo: a corrida Dez Milhas Garoto. Reunindo os principais nomes do esporte no país, profissionais e amadores, além de destaques internacionais, a nova edição será realizada no próximo dia 25 de setembro, e vai contar com novidades tecnológicas, sustentáveis e, até, do mundo animal.
Neste ano, o participante será identificado por um chip de cronometragem que transmitirá mensagens motivacionais personalizadas em determinados pontos das prova.
“A Dez Milhas Garoto é essencial para aumentar ainda mais a conexão e a relação bem próxima que temos com os nossos consumidores e a população local, que juntos demonstram apoio ao longo de toda a trajetória da Garoto na região. O papel que exercemos na sociedade e a forma como oferecemos experiências, como a Dez Milhas, é o que nos aproxima dos consumidores”, destaca o gerente de marketing da Nestlé, Marcos Freitas.
CACHORRIDA
Ele ainda destaca que outra grande novidade deste ano é a Cachorrida, uma corrida e caminhada pet que vai receber cachorros de todos os portes com seus tutores para um momento de diversão com toda a família, no dia 24 de setembro.
“Estamos vivendo um momento de retomada especial e que deve ser comemorado em família e entre amigos. Por isso, nada melhor do que estar junto de todos que amamos para celebrar a volta de uma das mais tradicionais corridas de rua do país. Assim surgiu a ideia da Cachorrida, que vai proporcionar momentos tão especiais entre pessoas e pets juntos e ainda criar lembranças doces e inesquecíveis”, afirma Marcos Freitas.
Logo em seguida, no mesmo dia, também acontece mais uma edição da Corrida Garotada, para crianças e jovens de seis a 17 anos. Mas agora em um novo local, no Parque Cultural Reserva Vitória, localizado atrás do Shopping Vitória.
Vale ressaltar que todos os eventos serão carbono neutro, isto é, a Nestlé trabalhou para reduzir e balancear as emissões de gás carbônico (CO²) no dia a dia.
Hoje, para realizar qualquer atividade, praticamente, são emitidas quantidades de carbono em volume acima do que o planeta pode suportar e reverter. É por isso que diversas empresas, como a Nestlé, trabalham para minimizar os impactos e reduzir as emissões onde é possível com técnicas de neutralização do carbono.
Ao todo, já foram compensadas 227 toneladas de CO² e a prova recebeu o certificado do Programa Amigo do Clima.
“Após dois anos sem a realização da corrida, estamos muito animados e com altas expectativas para a nova edição das Dez Milhas Garoto. A cada ano que passa, nossa meta é sempre superar nosso recorde de inscrições e para 2022, nossa expectativa é levar mais de 16 mil apaixonados pelo esporte para as ruas de Vila Velha e Vitória, divididos entre Dez Milhas Garoto, Garotada e Cachorrida”, ressalta Marcos Freitas.
SOBRE A CORRIDA
Com 30 anos de história, a Dez Milhas Garoto tem passagem por famosos pontos turísticos do Espírito Santo, em um dos percursos mais bonitos do país, com 16,09 quilômetros.
PERCURSO DAS DEZ MILHAS GAROTO 2022
A partir das 7h10, a largada acontece na Praia de Camburi, em Vitória, e a chegada é em frente à fábrica da Garoto, em Vila Velha. A premiação será em dinheiro para os vencedores das diversas categorias, tais como os atletas que completarem o circuito em menor tempo no geral, melhores capixabas, melhores colaboradores da Garoto e melhores cadeirantes.
A premiação para os primeiros brasileiros será no valor de R$ 10 mil. Para o público infanto-juvenil da corrida Garotada, os competidores que chegarem ao pódio ganharão itens esportivos.
Criada para celebrar o aniversário de 60 anos da Garoto, em 1989, a Dez Milhas conquistou atletas profissionais e amadores. A prova é oficializada pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) e FECAt (Federação Capixaba de Atletismo) e organizada pela Yescom, mesma empresa responsável pela Maratona Internacional de São Paulo e pela Corrida de São Silvestre.
1ª Cachorrida
- Data: 24 de setembro
- Local e horário de largada: Parque Cultural Reserva Vitória, localizado atrás do Shopping Vitória, às 7h.
19ª Corrida Garotada
- Data: 24 de setembro
- Local e horário de largada: No Shopping Vitória, às 8h.
31ª Dez Milhas Garoto
- Data: 25 de setembro
- Horário da largada: A partir das 7h10 (Verificar categoria/horário no site oficial do evento)
- Largada: Avenida Dante Michelini x Avenida Luiz Manoel Vellozo, Praia do Camburi (Vitória-ES)
- Inscrições até 10 de setembro pelo site Dez Milhas Garoto