Após prisão, Planalto Serrano tem protesto, confronto, PM baleado e morte

Os moradores de Planalto Serrano Bloco C, na Serra , vivem momentos de tensão desde a tarde de segunda-feira (19) – quando um suspeito, identificado pela Polícia Militar como Jackson Santos Peligrino, foi preso e levado para a delegacia com arma e drogas. Após a prisão, houve protesto e bloqueio nos acessos aos blocos B e C no bairro. A manifestação de moradores entre a noite de segunda e a madrugada de terça-feira (20) terminou com um homem morto e um sargento do Batalhão de Missões Especiais (BME) da PM baleado.

A primeira parte do protesto aconteceu por volta das 18h, após a prisão de Jackson. A repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, foi ao local na manhã desta terça-feira e constatou que o asfalto ainda estava com as madeiras e objetos queimados durante a manifestação, que contou com fogo e interdição nos acessos aos blocos.

Durante o protesto, a equipe do BME entrou em confronto com manifestantes na entrada do bairro. O sargento da Polícia Militar baleado passa bem, segundo apuração da reportagem. A tentativa de homicídio contra o militar será investigada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.

Situação em Planalto Serrano Bloco C é mais tranquila na manhã desta terça-feira (20) Crédito: Bernardo Bracony

Por volta das 4h, outro protesto exigiu novamente a presença do Batalhão de Missões Especiais. A manifestação terminou com uma pessoa baleada. A TV Gazeta apurou que Daniel Muniz de Souza Paixão, de 27 anos, chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade.

Com Daniel, a PM informou que os policiais encontraram uma pistola Taurus, droga, mira laser e R$ 940 em dinheiro – material apreendido pela corporação. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o jovem já foi preso e solto no mesmo dia, em 30 de outubro de 2021, por receptação (artigo 180 do Código Penal).

De acordo com a Polícia Civil, o homicídio seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga ocorrências envolvendo agentes de segurança. "O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", disse a corporação, em nota.

A arma apreendida com o suspeito durante a ocorrência será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, com as munições. Já os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incinerados.

ÔNIBUS CIRCULAM NORMALMENTE, APESAR DOS PROTESTOS

Apesar dos protestos entre a noite desta segunda (19) e a madrugada desta terça-feira (20), os ônibus do Sistema Transcol circulam normalmente pelo bairro Planalto Serrano. De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), as linhas estão operando normalmente, sem mudança no itinerário.

A Prefeitura da Serra foi procurada pela reportagem de A Gazeta e informou que a Guarda Municipal está no bairro com patrulhamento por todos blocos de Planalto Serrano. De acordo com a administração, os órgãos da prefeitura funcionam normalmente na região.

HOMEM PRESO COM DROGAS, ARMA E MUNIÇÕES FOI AUTUADO PELA POLÍCIA

Durante patrulhamento na noite desta segunda-feira, a PM abordou Jackson Santos Peligrino, que estava com drogas, arma, munições e dinheiro, entre outros itens apreendidos. A Polícia Civil informou que o suspeito de 29 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e munições e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, Jackson Santos Peligrino tem passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Foram apreendidos com Jackson Santos Peligrino:

62 buchas de maconha



Um pino de cocaína



Um radiocomunicador



Uma base para radio



Dois celulares



R$ 7.337,30 em espécie



Uma pistola calibre 9mm



Quatro carregadores de pistola



107 munições calibre 9mm



10 munições calibre 30

