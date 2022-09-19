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Boa Esperança

Homem é preso após manter ex-namorada e filhos em cárcere privado no ES

Suspeito invadiu a casa da família na última quinta-feira (15) e também tentou matar as vítimas; ex-companheira conseguiu fugir e pediu ajuda
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 set 2022 às 19:31

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 19:31

Um homem de 28 anos foi preso, suspeito de tentar matar a ex-namorada e os três filhos dela, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele invadiu a casa da família e manteve a mulher e as crianças em cárcere privado, enquanto as ameaçava. O crime ocorreu entre a última quinta-feira (15) e sexta-feira (16), quando a ex-companheira conseguiu fugir e ele acabou preso. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (19).
"O suspeito foi à casa da vítima e viu que ela estava conversando com outra pessoa no celular. Ele pediu para desbloquear o aparelho, mas ela negou. Naquele momento, já alterado, o indivíduo pegou uma faca e cortou a mangueira da botija de gás", contou o delegado Willian Dobrovoski, titular da Delegacia de Boa Esperança.
"Ele levou uma botija de gás para o quarto onde a ex-namorada estava com os filhos, abriu a botija e começou a acender um isqueiro"
Willian Dobrovoski - Delegado
À Polícia Civil, a mulher relatou que o ex-namorado ameaçou a filha do casal e também os dois filhos dela por não aceitar o término do relacionamento. Ainda de acordo com o depoimento da vítima, o suspeito viu todas as conversas no celular, tentou enforcá-la várias vezes e a agrediu.
Ela também contou para os policiais que tentou fugir uma primeira vez, mas que o suspeito pegou-a pelo braço e colocou uma faca na cintura dela, dizendo que iria matá-la. Além disso, ele batia com o celular no rosto dela, toda vez que via algo que não gostava no aparelho. Em outro momento, ela conseguiu sair da casa e foi até a delegacia da cidade, onde pediu ajuda.
O homem acabou preso em flagrante por quatro crimes: lesão corporal qualificada, cárcere privado, violação de domicílio na forma da Lei Maria da Penha e descumprimento de medida protetiva. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. A Justiça já determinou a prisão preventiva dele.

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