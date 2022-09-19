Suspeito fingia ser passageiro para fazer arrastão em ônibus de Cariacica

Primeiro, ele entrava no ônibus normalmente, passava o cartão e depois se sentava. Parecia um passageiro comum, mas, segundos depois, Carlos Costa Ramos, de 25 anos, sacava um revólver de calibre 38 e "fazia a limpa", levando os celulares das outras pessoas que estavam no coletivo. Quem se recusava a entregar os pertences era agredido.

Assim agia o criminoso que foi preso na última quarta-feira (14), escondido na casa da mãe dele, no município de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Especialista em assaltar ônibus, ele era procurado por dois assaltos que aconteceram em maio deste ano em Cariacica

Carlos Costa Ramos (em destaque) entrava no ônibus como se fosse um passageiro e depois anunciava o assalto Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil , o primeiro aconteceu no dia 17 de maio, quando ele embarcou em um coletivo da linha 728 e fez, pelo menos, três vítimas. Uma delas se recusou a entregar o celular e levou coronhadas (golpes dados com arma) na cabeça. No dia seguinte, um ônibus da linha 540 foi alvo do suspeito, que roubou pertences de quatro pessoas.

Câmeras internas dos veículos flagraram toda a ação (confira vídeo no abre da matéria). Após ser preso, Carlos Costa Ramos preferiu não dar depoimento. Segundo a PC, ele já tinha passagem criminal por tráfico de drogas e agia sozinho nos assaltos.

MAIS DE 20 CELULARES RECUPERADOS

Só neste mês de setembro, de acordo com o delegado Douglas Vieira, titular da Delegacia Especializada de Defraudações (Defa), 23 celulares levados em roubos em ônibus na Grande Vitória já foram recuperados. O número total de aparelhos roubados nos coletivos, no entanto, não foi divulgado.