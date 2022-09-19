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Suspeito fingia ser passageiro para fazer arrastão em ônibus de Cariacica

Carlos Costa Ramos, de 25 anos, era investigado por dois assaltos em coletivos no mês de maio; ele foi preso escondido em Colatina, na quarta-feira (14)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

19 set 2022 às 18:34

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 18:34

Primeiro, ele entrava no ônibus normalmente, passava o cartão e depois se sentava. Parecia um passageiro comum, mas, segundos depois, Carlos Costa Ramos, de 25 anos, sacava um revólver de calibre 38 e "fazia a limpa", levando os celulares das outras pessoas que estavam no coletivo. Quem se recusava a entregar os pertences era agredido.
Assim agia o criminoso que foi preso na última quarta-feira (14), escondido na casa da mãe dele, no município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Especialista em assaltar ônibus, ele era procurado por dois assaltos que aconteceram em maio deste ano em Cariacica.
Carlos Costa Ramos, de 25 anos, era investigado por pelo menos dois assaltos a coletivos promovidos no mês de maio; ele foi preso escondido em Colatina, nesta quarta-feira (14)
Carlos Costa Ramos (em destaque) entrava no ônibus como se fosse um passageiro e depois anunciava o assalto Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, o primeiro aconteceu no dia 17 de maio, quando ele embarcou em um coletivo da linha 728 e fez, pelo menos, três vítimas. Uma delas se recusou a entregar o celular e levou coronhadas (golpes dados com arma) na cabeça. No dia seguinte, um ônibus da linha 540 foi alvo do suspeito, que roubou pertences de quatro pessoas.
Câmeras internas dos veículos flagraram toda a ação (confira vídeo no abre da matéria). Após ser preso, Carlos Costa Ramos preferiu não dar depoimento. Segundo a PC, ele já tinha passagem criminal por tráfico de drogas e agia sozinho nos assaltos.

MAIS DE 20 CELULARES RECUPERADOS

Só neste mês de setembro, de acordo com o delegado Douglas Vieira, titular da Delegacia Especializada de Defraudações (Defa), 23 celulares levados em roubos em ônibus na Grande Vitória já foram recuperados. O número total de aparelhos roubados nos coletivos, no entanto, não foi divulgado.
"Isso é muito importante para que a gente possa descobrir quem é o receptador e que a gente possa chegar nos autores. Descobrimos que maioria desses aparelhos foi comprada pela internet, então a gente sempre orienta o cidadão: ao comprar um celular usado, peça a nota fiscal, verifique a origem para que você não fique fomentando esse tipo de crime", ressaltou.

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