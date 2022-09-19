Padrasto é preso suspeito de embebedar e estuprar enteada em Vila Pavão

Ainda de acordo com a PM, os abusos continuaram acontecendo, e o acusado começou a praticar também violência psicológica contra a adolescente, dizendo que mataria a mãe dela caso a mulher descobrisse os estupros, deixando, assim, os três irmãos pequenos dela sem família.

Segundo a corporação, a prisão aconteceu depois que policiais militares receberam uma denúncia. O suspeito foi localizado e, ao ser questionado, teria confessado o crime. Segundo ele, na primeira vez, a mãe da vítima teria saído de casa e ele se aproveitado do momento junto à menina.