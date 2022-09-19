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Interior do ES

Padrasto é preso suspeito de embebedar e estuprar enteada em Vila Pavão

Segundo a Polícia Militar, homem também praticava violência psicológica contra a adolescente, dizendo que mataria a mãe dela caso o crime fosse descoberto
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 set 2022 às 17:21

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 17:21

Um homem de 28 anos foi preso na noite desse domingo (18), suspeito de estuprar a enteada de 14 anos, no interior de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o primeiro abuso ocorreu em maio deste ano. Na ocasião, ele teria oferecido bebida alcoólica para a menina até que ela perdesse a consciência e, em seguida, praticado o crime.
Ainda de acordo com a PM, os abusos continuaram acontecendo, e o acusado começou a praticar também violência psicológica contra a adolescente, dizendo que mataria a mãe dela caso a mulher descobrisse os estupros, deixando, assim, os três irmãos pequenos dela sem família.
Segundo a corporação, a prisão aconteceu depois que policiais militares receberam uma denúncia. O suspeito foi localizado e, ao ser questionado, teria confessado o crime. Segundo ele, na primeira vez, a mãe da vítima teria saído de casa e ele se aproveitado do momento junto à menina.
Com o homem, a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo calibre 38, com duas munições. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Como não pagou a fiança arbitrada, acabou encaminhado ao presídio.
"Em relação ao estupro, a autoridade policial entendeu que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento", esclareceu a Polícia Civil, por nota. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Vila Pavão para realização das apurações necessárias.

Atualização

19/09/2022 - 7:39
A Polícia Civil informou a autuação dada ao suspeito e que o caso será investigado. O texto foi atualizado.

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