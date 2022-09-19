Corpo é encontrado em zona portuária de Vila Velha

Um corpo foi encontrado próximo ao Porto de Capuaba, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (19). No local, foi possível observar a movimentação de viaturas policiais e de uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.
Em nota, a Companhia Docas do Espirito Santo (Codesa) informou que o corpo foi encontrado debaixo do cais, entre os berços 201 e 207, possivelmente levado pelo movimento da maré. "Aparentemente é de um homem", apontou.
De acordo com a instituição, a Guarda Portuária acionou o Ciodes, as polícias Civil e Militar e o corpo de Bombeiros, responsável pelo resgate. A ocorrência não interferiu na operação portuária do local.
A Polícia Civil destacou que a ocorrência foi registrada, inicialmente, como encontro de cadáver e está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).
O corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.