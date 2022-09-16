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"Anfíbia Multinacional"

Operação com navios, tanques e blindados reúne fuzileiros navais de 12 países no ES

Nesta sexta-feira (16), militares participam de treinamentos e simulações de resgate de civis, envolvendo diferentes armamentos e equipamentos na Praia de Itaoca, em Itapemirim
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 set 2022 às 10:57

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 10:57

Fuzileiros navais de 12 países realizam, na manhã desta sexta-feira (16), treinamentos e simulações de resgate de civis, envolvendo diferentes armamentos e equipamentos em Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo. A Operação Anfíbia Multinacional reúne navios anfíbios, tanques e carros blindados e acontece na Praia de Itaoca.
A ação é organizada pela Marinha do Brasil, em parceria com a Marinha dos Estados Unidos. A operação conta com a participação de navios e tropas de fuzileiros navais e de Operações Especiais de vários países. Além do Brasil, estão no Sul do Espírito Santo fuzileiros dos Estados Unidos, Colômbia, Coreia do Sul, Equador, França, Jamaica, México, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.

Fuzileiros navais de 12 países desembarcam em Itapemirim para operação

O evento integra a Operação Unitas – exercício marítimo multinacional mais antigo ainda em atividade e está em sua 63ª edição. O objetivo é estreitar os laços de cooperação e amizade entre parceiros marítimos das américas e alcançar objetivos comuns na condução de operações marítimas conjuntas.
Ao todo, segundo a Marinha do Brasil, estão mobilizados 12 navios brasileiros e 8 estrangeiros, um submarino, aeronaves e veículos terrestres.

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