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Despedida do inverno

Frente fria muda o tempo no Espírito Santo e pode causar chuva forte

Tempo ficará fechado e chuvoso nesta sexta-feira (16). Confira como fica o tempo e quando o sol volta a predominar no Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 set 2022 às 07:38

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 07:38

Vitória tem tempo fechado com nuvens
Vitória com tempo fechado e muitas nuvens Crédito: Carlos Alberto Silva
A sexta-feira (16) começou com o céu bastante encoberto no Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a mudança no tempo ocorre devido à chegada de uma frente fria. O portal Climatempo alerta que podem ocorrer pancadas de chuva, principalmente na Região Sul do Estado.
De acordo com o Climatempo, há o alerta de chuva moderada a forte nas áreas fluminenses, Sul do Espírito Santo e Sudeste mineiro.
Esse tempo instável, acompanhado de rajadas de vento e raios, deve afetar ainda a capital capixaba Vitória, o Extremo Norte do Estado de São Paulo, a Grande Belo Horizonte, o Leste e Sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Norte, Oeste e Noroeste do Amazonas, Noroeste de Roraima, Norte do Pará e Amapá.

ATÉ QUANDO O TEMPO FICA FECHADO NO ES?

A frente fria se afasta do Espírito Santo no sábado (17), mas o tempo segue instável em todas as regiões. Previsão de chuva fraca em todo o Estado, sendo menos frequentes nas regiões Norte e Noroeste. As temperaturas máximas seguem amenas em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas no Litoral Norte.
O último domingo (18) do inverno no Hemisfério Sul será de poucas nuvens no Espírito Santo, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que dificulta a formação de nuvens. Não há expectativa de chuva e o vento sopra com até moderada intensidade no trecho litorâneo.
As temperaturas mínimas sofrem queda acentuada, com risco de geada nos trechos de altitude elevada do Estado.

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