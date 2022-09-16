Frente fria muda o tempo no Espírito Santo e pode causar chuva forte

Vitória com tempo fechado e muitas nuvens Crédito: Carlos Alberto Silva

A sexta-feira (16) começou com o céu bastante encoberto no Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a mudança no tempo ocorre devido à chegada de uma frente fria. O portal Climatempo alerta que podem ocorrer pancadas de chuva, principalmente na Região Sul do Estado.

De acordo com o Climatempo, há o alerta de chuva moderada a forte nas áreas fluminenses, Sul do Espírito Santo e Sudeste mineiro.

Esse tempo instável, acompanhado de rajadas de vento e raios, deve afetar ainda a capital capixaba Vitória, o Extremo Norte do Estado de São Paulo, a Grande Belo Horizonte, o Leste e Sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Norte, Oeste e Noroeste do Amazonas, Noroeste de Roraima, Norte do Pará e Amapá.

ATÉ QUANDO O TEMPO FICA FECHADO NO ES?

A frente fria se afasta do Espírito Santo no sábado (17), mas o tempo segue instável em todas as regiões. Previsão de chuva fraca em todo o Estado, sendo menos frequentes nas regiões Norte e Noroeste. As temperaturas máximas seguem amenas em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas no Litoral Norte.

O último domingo (18) do inverno no Hemisfério Sul será de poucas nuvens no Espírito Santo, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que dificulta a formação de nuvens. Não há expectativa de chuva e o vento sopra com até moderada intensidade no trecho litorâneo.