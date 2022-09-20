Chacina na ilha: suspeito foragido é preso pela segunda vez no ES

Crime ocorreu em 2020, deixando quatro pessoas mortas Crédito: Fernando Madeira

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, ele estava junto de outros dois suspeitos e tentaram fugir quando notaram a presença dos policiais no bairro. A corporação deteve Lucas e um rapaz de 21 anos na laje de uma residência da região. O terceiro homem conseguiu fugir.

TV Gazeta, Lucas foi apreendido em 2020, quando tinha 17 anos, e cumpria medida socioeducativa no Conforme apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da, Lucas foi apreendido em 2020, quando tinha 17 anos, e cumpria medida socioeducativa no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) . Em maio deste ano, no entanto, ele recebeu o benefício da saída temporária e não retornou.

Com os jovens, os militares encontraram seis buchas de haxixe, sete de maconha, 15 pedras de crack, 38 pinos de cocaína, um rádio comunicador e R$ 32 em espécie. Os dois foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica, assim como todo o material apreendido com eles.

A Gazeta para dar mais detalhes sobre as prisões. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado. Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) e a Polícia Civil foram procuradas pela reportagem depara dar mais detalhes sobre as prisões. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado.

RELEMBRE O CASO

Conhecido como "chacina da ilha" , o crime ocorrido em 28 de setembro de 2020 tirou a vida de quatro pessoas: Pablo Ricardo Lima Silva, de 21 anos; Wesley Rodrigues Souza, de 29; Yuri Carlos de Sousa Silva, de 23; e Vitor da Silva Alves, de 19 anos. Outros dois jovens foram baleados, mas sobreviveram.

Ilustração simula como ocorreu a chacina na ilha Doutor Américo, em Vitória Crédito: Amarildo

Conforme explicou o secretário Alexandre Ramalho, então à frente da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) , os assassinatos foram cometidos por membros de uma facção criminosa do Morro do Quiabo. No entanto, não havia comprovação de que as vítimas tivessem relação com o tráfico.

O inquérito policial da chacina foi concluído em novembro de 2020. As investigações mostraram que a chacina teria sido motivada por uma conversa mal entendida de celular. Ao todo, seis pessoas foram indiciadas pelo crime: