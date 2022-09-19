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É falsa informação de tentativa de sequestro de criança em Jardim Camburi

Vídeo mostra menino sendo supostamente abordado por um veículo em Vitória e circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (19); PC desmentiu boato
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

19 set 2022 às 20:12

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 20:12

É falsa a informação de tentativa de sequestro em Jardim Camburi
Imagens do menino circularam pelas redes sociais e assustaram moradores de Jardim Camburi Crédito: Videomonitoramento | Montagem A Gazeta
É falsa a informação de que um menino teria sido abordado por ocupantes de um carro no bairro Jardim Camburi, em Vitória, e escapado de um sequestro após pedir ajuda em um restaurante. As imagens que – supostamente – seriam desse crime circularam em grupos de mensagens e nas redes sociais nesta segunda-feira (19). A Polícia Civil, no entanto, desmentiu o boato.
Em um comunicado oficial, a Delegacia de Jardim Camburi informou que o caso não procede. "Os policiais civis, junto à equipe de inteligência da Guarda Municipal de Vitória, fizeram diligências e identificaram o proprietário do veículo, que já foi ouvido e esclareceu os fatos", diz a nota.
A Polícia Civil ainda faz um alerta. "Infelizmente, notícias falsas se disseminam rapidamente nas redes sociais. A orientação é sempre verificar a veracidade da informação com as autoridades competentes antes de publicar ou compartilhar. Fake news pode gerar pânico na sociedade", ressaltou.

O VÍDEO

As imagens mostravam uma criança, com uniforme escolar, passando pela Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, por volta das 12h. O menino estava na calçada, quando um veículo preto reduziu a velocidade, e o homem que estava no carona parecia dizer algo. O carro estava na contramão e fez o retorno depois que o garoto percebeu a abordagem e entrou no restaurante.
Poucos segundos depois, um funcionário do estabelecimento aparece no vídeo. A criança e ele saem do local depois que o automóvel foi embora. 

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