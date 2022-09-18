Cães vítimas de maus-tratos fogem após serem resgatados em Aracruz

Ao todo, 14 cães que haviam sido resgatados pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam) de Aracruz , no Norte do Estado, fugiram no sábado (17) do abrigo para o qual tinham sido levados. Desse total, 11 foram recapturados, mas três continuam sendo procurados pela Prefeitura de Aracruz neste domingo (18).

Alguns dos cachorros que foram resgatados em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

A denúncia sobre a fuga dos animais foi feita pela presidente da Organização Não Governamental (ONG) “SOS Resgates”, Natalia Leite Nunes, que disse que os cachorros foram levados para um abrigo inadequado. “Eles (a prefeitura) deixaram os animais e os cercaram com colchonete, e deixaram só uma pessoa tomando conta dos animais, que eram para estar em uma clínica, já que estão doentes, com cinomose”, relatou.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A prefeitura informou que, depois de realizar o resgate dos cachorros que ainda estavam no imóvel, na manhã de sábado (17), levou os animais para “uma instalação que foi adequada para recebê-los e mantê-los provisoriamente”. Contudo, segundo o órgão, houve fuga de parte dos animais e, a partir disso, foi iniciada uma operação de resgate.

Além disso, a prefeitura explicou que está preparando um contrato de prestação de serviços para o resgate de cães e gatos sujeitos a maus-tratos. “Por isso foi necessária a utilização de uma instalação provisória, mas que atende aos critérios de bem-estar que os animais necessitavam”, comunicou.

Às 14h50 deste domingo (18), a prefeitura informou que uma equipe continua envolvida no resgate. "Três cães continuam sendo procurados e os demais já estão sob cuidados. Também está sendo preparado um relatório que será entregue ao Ministério Público, relatando todas as ações do resgate e cuidados com esses animais", pronunciou.