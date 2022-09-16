Maus-tratos: mulher é presa e 53 cachorros são resgatados em Aracruz

Uma mulher de 56 anos foi presa em flagrante na tarde dessa quinta-feira (15) por maus-tratos a animais no distrito de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A suspeita mantinha 53 cachorros dentro de casa que, além de sinais de maus-tratos, apresentavam indícios de infecção por cinomose — doença altamente contagiosa aos animais. Os cães foram resgatados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e estão internados.
De acordo com a Prefeitura de Aracruz, a secretária da pasta recebeu uma denúncia sobre a situação dos animais, mas quando a equipe de fiscalização ambiental foi ao local não teve permissão para entrar na casa. Depois disso, o município entrou com um pedido no Ministério Público do Estado (MPES) e conseguiu autorização judicial para a ação.
Os 53 cachorros foram resgatados e recebem atendimento junto à administração municipal. A prefeitura também informou que está atuando junto ao MPES para definir a destinação adequada aos cães. Veja imagens dos animaizinhos:
53 cachorros são resgatados em Aracruz
Segundo a Polícia Civil, a dona da casa foi conduzida pela Polícia Militar para a Delegacia Regional de Aracruz, onde acabou autuada em flagrante por maus-tratos aos animais e encaminhada para o Centro de Detenção Provisória que fica na cidade. O nome dela não foi informado.