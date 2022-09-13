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Maus tratos

Suspeito de ferir duas cadelas é investigado em Mimoso do Sul

Testemunhas relataram à polícia que um homem, de 32 anos, teria usado um canivete para ferir os animais
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 set 2022 às 12:46

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 12:46

Homem é investigado após esfaquear cadelas em Mimoso do Sul
Feridas, cadelas foram socorridas com a ajuda de uma veterinária Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Um homem de 32 anos, que mora em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, é investigado pela Polícia Civil como suspeito de ter ferido duas cadelas no último domingo (11). O caso chegou ao conhecimento da corporação na segunda-feira (12), após um morador denunciar o crime.
Segundo o registro policial, o crime teria acontecido durante a noite, no meio de uma rua, no bairro Antiga Exposição, em Mimoso do Sul. Duas cadelas, uma delas prenha, teriam sido feridas com um objeto cortante. Testemunhas relataram à polícia que o objeto seria um canivete e, após o crime, o homem teria fugido.
Na segunda-feira (12), após a denúncia, uma equipe da Polícia Civil foi ao local, e as cadelas foram socorridas com a ajuda de uma veterinária. 
De acordo com a médica veterinária Gabrielle de Souza Barros, que fez o atendimento, as cadelas corriam risco se não fossem socorridas rapidamente. "Elas foram medicadas e suturadas (receberam pontos) e estão estáveis. Os cortes não perfuraram nenhum órgão, mas foram graves. À noite, elas retornaram para o local onde vivem e estão sob o cuidado de vizinhos, pois são animais de rua", explicou a veterinária.
Sobre a investigação, a Polícia Civil informou que o caso segue em apuração pela Delegacia de Mimoso do Sul. O suspeito ainda não foi ouvido.

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