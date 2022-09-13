Suspeito de ferir duas cadelas é investigado em Mimoso do Sul

Segundo o registro policial, o crime teria acontecido durante a noite, no meio de uma rua, no bairro Antiga Exposição, em Mimoso do Sul. Duas cadelas, uma delas prenha, teriam sido feridas com um objeto cortante. Testemunhas relataram à polícia que o objeto seria um canivete e, após o crime, o homem teria fugido.

De acordo com a médica veterinária Gabrielle de Souza Barros, que fez o atendimento, as cadelas corriam risco se não fossem socorridas rapidamente. "Elas foram medicadas e suturadas (receberam pontos) e estão estáveis. Os cortes não perfuraram nenhum órgão, mas foram graves. À noite, elas retornaram para o local onde vivem e estão sob o cuidado de vizinhos, pois são animais de rua", explicou a veterinária.