Maus-tratos em Guarapari: cães e pássaro são resgatados em apartamento

Animais em situação de abandono são resgatados em apartamento em Guarapari Crédito: Rede Social | Montagem A Gazeta

Dois cães e um pássaro que se encontravam em situação de abandono foram resgatados nessa segunda-feira (12), no bairro Muquiçaba, em Guarapari . Segundo a Polícia Civil , a operação teve início após diversos acionamentos que informavam que os animais se encontravam em situação degradante na varanda de um apartamento.

Em um vídeo divulgado no perfil uma organização não-governamental (ONG) nas redes sociais, é possível notar um dos cachorros na varanda do apartamento. A pessoa que gravou o conteúdo diz que já havia dias que o animal estava naquela situação. "Já deve estar com fome e com sede", comenta.

De acordo com a Polícia Civil, um homem de 33 anos, que se identificou como procurador do imóvel, explicou que o apartamento havia sido alugado recentemente para um jovem de 21 anos, que foi despejado após desentendimentos com outros moradores do prédio. Ele também informou que o local teve a energia elétrica desligada, o que o fez pensar que estivesse vazio.

O procurador permitiu que policiais civis e militares do Corpo de Bombeiros tivessem acesso ao local. Na sala, foi encontrado um cão de pequeno porte de pelagem branca e, na varanda, que estava trancada, os agentes encontraram um cachorro de porte médio e de pelagem preta. O pássaro foi encontrado em um dos quartos, em uma gaiola.

Além dos animais, todos os cômodos do apartamento estavam sujos de excrementos e não havia água e comida. Durante a vistoria no apartamento, os agentes encontraram um cartão de crédito com o nome do inquilino – que não foi divulgado – e uma porção de substância análoga à maconha.

À frente da Delegacia Especializada de Investigações Criminais e Outras (Dipo) de Guarapari, o delegado Marcelo Santiago relatou que os cães foram até a equipe como se estivessem pedindo ajuda. “Quando os policiais entraram no apartamento, os cãezinhos correram até a equipe que estava no local. Eles estavam muito assustados”, disse.