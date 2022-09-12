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'Ferimentos profundos e graves'

Adolescente grávida é atacada por cachorros na rua em Guarapari

A vítima, de 16 anos, ficou internada, mas já recebeu alta; ataque aconteceu no domingo (11), e os cães são de uma madeireira do bairro Ipiranga
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 set 2022 às 19:55

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 19:55

Uma adolescente de 16 anos, grávida de cinco meses, foi atacada por três cachorros no bairro Ipiranga, em Guarapari, no último domingo (11). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, identificada como Rafaela Gomes Loyola, teve ferimentos graves e precisou ser transferida para um hospital em Vila Velha. Na segunda-feira (12), ela foi levada para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves.
Rafaela Gomes Loyola, que está grávida, foi atacada por cães em Guarapari
Rafaela Gomes Loyola, que está grávida, foi atacada por cães em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal
Uma mulher de 44 anos relatou aos policiais que estava passando de carro pelo local quando viu a adolescente sendo atacada por cães de grande porte, que são de uma madeireira da região. A empresa, de nome Madeireira Jatobá, fica localizada na Rodovia Jones dos Santos Neves.
Ao ver a cena, a motorista jogou o veículo em cima dos cachorros, que se afastaram, e levou a vítima para o Pronto Atendimento (PA) de Guarapari.
Segundo relatório médico, Rafaela teve ferimentos "profundos e graves" por todo o corpo, inclusive no pescoço. Por isso, precisou ser transferida para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra. Segundo a mãe de Rafaela, Maria Izaldina Gomes, a filha segue internada nesta quinta-feira (15) e os médicos não informaram previsão de alta.
Por causa dos relatos de testemunhas, os militares foram até a madeireira e tentaram contato com os proprietários, mas não tiveram sucesso na ocasião.
A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil para saber se o caso será investigado e se alguém será responsabilizado. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Adolescente grávida é atacada por cachorros na rua em Guarapari

O QUE DIZ A MADEIREIRA

O representante da Madeireira Jatobá, Wesley Bittencourt, disse nesta quarta-feira (14) à reportagem da TV Gazeta que os animais vão ficar em observação por 10 dias a pedido do Centro de Controle de Zoonoses do município, dentro do próprio estabelecimento. Ele garantiu que os animais estão com vacinação em dia e são bem cuidados.
Wesley contou que, para sair da madeireira, os animais, que estão no local há cerca de seis anos e ajudam na segurança da empresa, romperam uma cerca. Após o ataque, a cerca por onde os animais fugiram foi reforçada. O representante não soube informar o que pode ter provocado o ataque.
O representante da empresa também disse que Rafaela está recebendo toda a assistência necessária desde o ataque.
"Foi contratada uma cuidadora para dar apoio à adolescente e também foi contratado um motorista para dar apoio à mãe da adolescente, para se deslocar ao hospital", disse Wesley Bittencourt.
O momento em que os cães saíram da empresa foi flagrado pelas câmeras de segurança, mas, de acordo com Wesley, as imagens serão fornecidas somente para a polícia.

Correção

15/09/2022 - 12:39
A reportagem apurou que, diferente do que informava a versão anterior desta matéria, a adolescente grávida atacada por cães não recebeu alta do hospital e segue internada. O texto foi atualizado.

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