Adolescente grávida é atacada por cachorros na rua em Guarapari

Uma adolescente de 16 anos, grávida de cinco meses, foi atacada por três cachorros no bairro Ipiranga, em Guarapari , no último domingo (11). De acordo com a Polícia Militar , a vítima, identificada como Rafaela Gomes Loyola, teve ferimentos graves e precisou ser transferida para um hospital em Vila Velha . Na segunda-feira (12), ela foi levada para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves.

Rafaela Gomes Loyola, que está grávida, foi atacada por cães em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal

Uma mulher de 44 anos relatou aos policiais que estava passando de carro pelo local quando viu a adolescente sendo atacada por cães de grande porte, que são de uma madeireira da região. A empresa, de nome Madeireira Jatobá, fica localizada na Rodovia Jones dos Santos Neves.

Ao ver a cena, a motorista jogou o veículo em cima dos cachorros, que se afastaram, e levou a vítima para o Pronto Atendimento (PA) de Guarapari.

Segundo relatório médico, Rafaela teve ferimentos "profundos e graves" por todo o corpo, inclusive no pescoço. Por isso, precisou ser transferida para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra. Segundo a mãe de Rafaela, Maria Izaldina Gomes, a filha segue internada nesta quinta-feira (15) e os médicos não informaram previsão de alta

Por causa dos relatos de testemunhas, os militares foram até a madeireira e tentaram contato com os proprietários, mas não tiveram sucesso na ocasião.

A Gazeta questionou a A reportagem dequestionou a Polícia Civil para saber se o caso será investigado e se alguém será responsabilizado. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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O QUE DIZ A MADEIREIRA

O representante da Madeireira Jatobá, Wesley Bittencourt, disse nesta quarta-feira (14) à reportagem da TV Gazeta que os animais vão ficar em observação por 10 dias a pedido do Centro de Controle de Zoonoses do município, dentro do próprio estabelecimento. Ele garantiu que os animais estão com vacinação em dia e são bem cuidados.

Wesley contou que, para sair da madeireira, os animais, que estão no local há cerca de seis anos e ajudam na segurança da empresa, romperam uma cerca. Após o ataque, a cerca por onde os animais fugiram foi reforçada. O representante não soube informar o que pode ter provocado o ataque.

O representante da empresa também disse que Rafaela está recebendo toda a assistência necessária desde o ataque.

"Foi contratada uma cuidadora para dar apoio à adolescente e também foi contratado um motorista para dar apoio à mãe da adolescente, para se deslocar ao hospital", disse Wesley Bittencourt.

O momento em que os cães saíram da empresa foi flagrado pelas câmeras de segurança, mas, de acordo com Wesley, as imagens serão fornecidas somente para a polícia.