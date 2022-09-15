Adolescente grávida atacada por cães em Guarapari segue internada

Rafaela, de 16 anos, segue internada em Hospital Estadual da Serra Crédito: Fernando Madeira | Arquivo pessoal

A Gazeta nesta quinta-feira (15), a mãe, Maria Izaldina Gomes, afirmou que a filha teve melhora no estado de saúde. O bebê não corre risco de saúde, segundo a mãe da vítima. A adolescente Rafaela Gomes Loyola, de 16 anos, que foi atacada por três cachorros no bairro Ipiranga, em Guarapari, no último domingo (11) , segue internada no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, e não tem previsão de alta. Em conversa com a reportagem denesta quinta-feira (15), a mãe, Maria Izaldina Gomes, afirmou que a filha teve melhora no estado de saúde. O bebê não corre risco de saúde, segundo a mãe da vítima.

Rafaela foi atacada por cachorros da raça pastor alemão quando passava por uma avenida que dá acesso à região central de Guarapari. Ela estava sozinha, e os três cães saíram da Madeireira Jatobá, localizada na Rodovia Jones dos Santos Neves. Segundo a vítima, os animais passaram por baixo da grade que cerca a empresa.

A mãe da adolescente grávida afirmou, inicialmente, que os ferimentos mais graves foram em um dos braços da filha, justamente o usado na tentativa de proteger a barriga. Nesta quinta (15), Maria Izaldina Gomes detalhou que as feridas seguem expostas, mas a filha se sente melhor.

Adolescente grávida de 16 anos foi atacada por cachorros em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal

Segundo relatório médico, Rafaela teve ferimentos "profundos e graves" por todo o corpo, inclusive no pescoço, por isso precisou ser transferida para o Hospital Estadual na Serra. Antes de chegar ao local, a gestante passou pelo UPA de Guarapari e pelo Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.

A mãe confirmou que a empresa responsável pelos cachorros fez contato com a família de Rafaela e tem dado assistência.

Procurada pela reportagem do g1, o representante da Madeireira Jatobá, Wesley Bittencourt, afirmou que Rafaela está recebendo assistência desde o ataque.

O representante disse ainda que os animais vão ficar em observação por 10 dias a pedido do Centro de Controle de Zoonoses do município, dentro do próprio estabelecimento.