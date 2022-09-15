A adolescente Rafaela Gomes Loyola, de 16 anos, que foi atacada por três cachorros no bairro Ipiranga, em Guarapari, no último domingo (11), segue internada no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, e não tem previsão de alta. Em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta quinta-feira (15), a mãe, Maria Izaldina Gomes, afirmou que a filha teve melhora no estado de saúde. O bebê não corre risco de saúde, segundo a mãe da vítima.
Rafaela foi atacada por cachorros da raça pastor alemão quando passava por uma avenida que dá acesso à região central de Guarapari. Ela estava sozinha, e os três cães saíram da Madeireira Jatobá, localizada na Rodovia Jones dos Santos Neves. Segundo a vítima, os animais passaram por baixo da grade que cerca a empresa.
A mãe da adolescente grávida afirmou, inicialmente, que os ferimentos mais graves foram em um dos braços da filha, justamente o usado na tentativa de proteger a barriga. Nesta quinta (15), Maria Izaldina Gomes detalhou que as feridas seguem expostas, mas a filha se sente melhor.
Segundo relatório médico, Rafaela teve ferimentos "profundos e graves" por todo o corpo, inclusive no pescoço, por isso precisou ser transferida para o Hospital Estadual na Serra. Antes de chegar ao local, a gestante passou pelo UPA de Guarapari e pelo Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
A mãe confirmou que a empresa responsável pelos cachorros fez contato com a família de Rafaela e tem dado assistência.
Procurada pela reportagem do g1, o representante da Madeireira Jatobá, Wesley Bittencourt, afirmou que Rafaela está recebendo assistência desde o ataque.
O representante disse ainda que os animais vão ficar em observação por 10 dias a pedido do Centro de Controle de Zoonoses do município, dentro do próprio estabelecimento.
Adolescente grávida atacada por cães em Guarapari segue internada