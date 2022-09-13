"Achei que fosse morrer", diz mulher sobre grávida atacada por cães no ES

Ferimentos em adolescente grávida, de 16 anos, que foi atacada por cachorros em Guarapari Crédito: Reprodução

Na terça-feira (13), Arlete contou ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que estava voltando da igreja quando viu a menina sendo atacada pelos cães. Ela e o marido conseguiram espantar os animais e levaram a vítima para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Adolescente atacada por cães em Guarapari

"Quando estávamos passando por ali, meu esposo viu três cachorros e uma pessoa no chão. Ele estava buzinando, jogando farol, e eu batendo a porta do carro, gritando, pedindo ajuda para quem estava passando. Ele jogou o carro em cima dos cachorros. Foi quando os animais deram uma afastada. Eu perguntei se ela conseguia correr e ela disse que não", contou.

"Eu achei que ela fosse morrer. Minhas mãos e minhas roupas ficaram todas ensanguentadas. O braço dela estava pingando de sangue" Arlete de Souza - Mulher que salvou adolescente grávida do ataque de cães em Guarapari

Rafaela Gomes Loyola, que está grávida, foi atacada por cães em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal

CÃES FUGIRAM DE MADEIREIRA

A adolescente foi atacada pelos animais em uma avenida que dá acesso à região central de Guarapari. Ela estava sozinha e os três cães saíram da Madeireira Jatobá, localizada na Rodovia Jones dos Santos Neves. Segundo a vítima, os cachorros passaram por baixo da grade que cerca a empresa.

Cerca de empresa foi reforçada depois da fuga dos cães Crédito: Oliveira Alves

TENTOU PROTEGER A BARRIGA

Mãe da adolescente, Maria Izaldina Gomes afirmou que os ferimentos mais graves foram em um dos braços da filha, justamente o usado na tentativa de proteger a barriga.

"Os cachorros atravessaram a pista e foram atrás dela. Ela tentou correr, só que eles pularam em cima dela e a puxaram. O braço ficou pior, porque ela estava protegendo a barriga", disse.

O QUE DIZ A MADEIREIRA

O representante da Madeireira Jatobá, Wesley Bittencourt, disse nesta quarta-feira (14) à reportagem da TV Gazeta que os animais vão ficar em observação por 10 dias a pedido do Centro de Controle de Zoonoses do município, dentro do próprio estabelecimento. Ele garantiu que os animais estão com vacinação em dia e são bem cuidados.

Wesley contou que, para sair da madeireira, os animais, que estão no local há cerca de seis anos e ajudam na segurança da empresa, romperam uma cerca. Após o ataque, a cerca por onde os animais fugiram foi reforçada. O represente não soube informar o que pode ter provocado o ataque.

O representante da empresa também disse que Rafaela está recebendo toda a assistência necessária desde o ataque.

"Foi contratada uma cuidadora para dar apoio à adolescente e também foi contratado um motorista para dar apoio a mãe da adolescente para ela se deslocar ao hospital. Estas medidas, em primeiro momento, são as disponíveis porque ela ainda está em observação no hospital", disse Wesley Bittencourt.

O momento em que os cães saíram da empresa foi flagrado pelas câmeras de segurança, mas, de acordo com Wesley, as imagens serão fornecidas somente para a polícia.