"Achei que fosse morrer", diz mulher sobre grávida atacada por cães no ES

Mãos e roupas cheias de sangue: assim que Arlete de Souza se descreveu, após salvar Rafaela Gomes Loyola, uma adolescente de 16 anos que foi atacada por três cachorros da raça pastor alemão em Guarapari, na última segunda-feira (12). A menina, aliás, está grávida. E graças à ação rápida de Arlete e do marido, a jovem e o bebê sobreviveram e não correm risco de morte.
Na terça-feira (13), Arlete contou ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que estava voltando da igreja quando viu a menina sendo atacada pelos cães. Ela e o marido conseguiram espantar os animais e levaram a vítima para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.
Adolescente atacada por cães em Guarapari
"Quando estávamos passando por ali, meu esposo viu três cachorros e uma pessoa no chão. Ele estava buzinando, jogando farol, e eu batendo a porta do carro, gritando, pedindo ajuda para quem estava passando. Ele jogou o carro em cima dos cachorros. Foi quando os animais deram uma afastada. Eu perguntei se ela conseguia correr e ela disse que não", contou.
"Eu achei que ela fosse morrer. Minhas mãos e minhas roupas ficaram todas ensanguentadas. O braço dela estava pingando de sangue"
Depois de ser socorrida pelo casal e levada para a UPA, a adolescente teve de ser transferida para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra. Segundo a mãe de Rafaela, Maria Izaldina Gomes, a filha segue internada nesta quinta-feira (15) e os médicos não informaram previsão de alta.
CÃES FUGIRAM DE MADEIREIRA
A adolescente foi atacada pelos animais em uma avenida que dá acesso à região central de Guarapari. Ela estava sozinha e os três cães saíram da Madeireira Jatobá, localizada na Rodovia Jones dos Santos Neves. Segundo a vítima, os cachorros passaram por baixo da grade que cerca a empresa.
TENTOU PROTEGER A BARRIGA
Mãe da adolescente, Maria Izaldina Gomes afirmou que os ferimentos mais graves foram em um dos braços da filha, justamente o usado na tentativa de proteger a barriga.
"Os cachorros atravessaram a pista e foram atrás dela. Ela tentou correr, só que eles pularam em cima dela e a puxaram. O braço ficou pior, porque ela estava protegendo a barriga", disse.
O QUE DIZ A MADEIREIRA
O representante da Madeireira Jatobá, Wesley Bittencourt, disse nesta quarta-feira (14) à reportagem da TV Gazeta que os animais vão ficar em observação por 10 dias a pedido do Centro de Controle de Zoonoses do município, dentro do próprio estabelecimento. Ele garantiu que os animais estão com vacinação em dia e são bem cuidados.
Wesley contou que, para sair da madeireira, os animais, que estão no local há cerca de seis anos e ajudam na segurança da empresa, romperam uma cerca. Após o ataque, a cerca por onde os animais fugiram foi reforçada. O represente não soube informar o que pode ter provocado o ataque.
O representante da empresa também disse que Rafaela está recebendo toda a assistência necessária desde o ataque.
"Foi contratada uma cuidadora para dar apoio à adolescente e também foi contratado um motorista para dar apoio a mãe da adolescente para ela se deslocar ao hospital. Estas medidas, em primeiro momento, são as disponíveis porque ela ainda está em observação no hospital", disse Wesley Bittencourt.
O momento em que os cães saíram da empresa foi flagrado pelas câmeras de segurança, mas, de acordo com Wesley, as imagens serão fornecidas somente para a polícia.
Correção
15/09/2022 - 12:39
A reportagem apurou que, diferente do que informava a versão anterior desta matéria, a adolescente grávida atacada por cães não recebeu alta do hospital e segue internada. O texto foi atualizado.