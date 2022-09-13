Professor da Ufes está internado com malária após viagem à África

A malária é uma doença febril aguda que é transmitida pela picada de mosquitos do gênero Anopheles , infectados com um micro-organismo do gênero Plasmodium . Outra possibilidade de infecção se dá por meio do contato direto com o sangue de uma pessoa já contaminada.

Depois de entrar no corpo humano, os parasitas atingem o fígado, no qual se reproduzem e passam a atacar os glóbulos vermelhos do sangue. Depois disso é que costumam aparecer os primeiros sintomas – em geral, entre oito e 30 dias após a picada. Entre os principais relatados, estão: