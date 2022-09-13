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Monkeypox

Varíola dos macacos: ES confirma 46 casos e investiga mais de 200

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulga dois boletins por semana sobre o avanço da doença em território capixaba. Há registros em todas as faixas etárias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2022 às 14:04

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 14:04

Espírito Santo tem 46 casos confirmados de varíola dos macacos. Um novo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi publicado nesta terça-feira (13). O Estado investiga 221 casos suspeito, 126 notificações já foram descartadas.
Os primeiros casos foram registrados na Grande Vitória. Ao longo do tempo, a doença se espalhou de Norte a Sul do Estado.

CASOS CONFIRMADOS POR CIDADE

  • Vitória - 13 confirmações
  • Vila Velha - 10 confirmações
  • Serra - 7 confirmações
  • Cariacica - 4 confirmação
  • Guarapari - 5 confirmações
  • Cachoeiro de Itapemirim - 2 confirmações
  • Aracruz - 1 confirmação
  • Itapemirim - 1 confirmação
  • Pedro Canário - 1 confirmação
  • Viana - 1 confirmação
  • Linhares - 1 confirmação
A maioria das pessoas diagnosticadas com varíola dos macacos em território capixaba não teve contato com algum infectado ou com suspeita da doença. Entre os 46 infectados, 37 deles são homens e 9 são mulheres. Os sintomas mais frequentes entre os infectados no Estado são, nesta ordem:
  • Erupção cutânea
  • Febre súbita
  • Cefaleia
  • Dor de garganta
  • Astenia
  • Dor muscular
  • Crescimento dos linfonodos
  • Artralgia
  • Dor nas costas

Arquivos & Anexos

Boletim Monkeypox

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulga balanço com o avanço da doença
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CASOS EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS

Inicialmente, os casos eram registrados entre jovens e adultos. Com o aumento nos registros, idosos também foram infectados. No dia 30 de agosto, crianças entraram pela primeira vez no boletim que monitora a doença em território capixaba. Até esta terça-feira (13), três casos foram confirmados entre crianças de até 9 anos.
  • 0 a 4 anos: 1 caso
  • 5 a 9 anos: 2 casos
  • 10 a 19 anos: 2 casos
  • 20 a 29 anos: 20 casos
  • 30 a 39 anos: 14 casos
  • 40 a 49 anos: 4 casos
  • 50 a 59 anos: 2 casos
  • 60 a 69 anos: 1 caso

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