Varíola dos macacos: ES confirma 46 casos e investiga mais de 200

O Espírito Santo tem 46 casos confirmados de varíola dos macacos. Um novo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi publicado nesta terça-feira (13). O Estado investiga 221 casos suspeito, 126 notificações já foram descartadas.
Os primeiros casos foram registrados na Grande Vitória. Ao longo do tempo, a doença se espalhou de Norte a Sul do Estado.
CASOS CONFIRMADOS POR CIDADE
- Vitória - 13 confirmações
- Vila Velha - 10 confirmações
- Serra - 7 confirmações
- Cariacica - 4 confirmação
- Guarapari - 5 confirmações
- Cachoeiro de Itapemirim - 2 confirmações
- Aracruz - 1 confirmação
- Itapemirim - 1 confirmação
- Pedro Canário - 1 confirmação
- Viana - 1 confirmação
- Linhares - 1 confirmação
A maioria das pessoas diagnosticadas com varíola dos macacos em território capixaba não teve contato com algum infectado ou com suspeita da doença. Entre os 46 infectados, 37 deles são homens e 9 são mulheres. Os sintomas mais frequentes entre os infectados no Estado são, nesta ordem:
- Erupção cutânea
- Febre súbita
- Cefaleia
- Dor de garganta
- Astenia
- Dor muscular
- Crescimento dos linfonodos
- Artralgia
- Dor nas costas
Arquivos & Anexos
Boletim Monkeypox
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulga balanço com o avanço da doença
Tamanho do arquivo: 500kb
CASOS EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS
Inicialmente, os casos eram registrados entre jovens e adultos. Com o aumento nos registros, idosos também foram infectados. No dia 30 de agosto, crianças entraram pela primeira vez no boletim que monitora a doença em território capixaba. Até esta terça-feira (13), três casos foram confirmados entre crianças de até 9 anos.
- 0 a 4 anos: 1 caso
- 5 a 9 anos: 2 casos
- 10 a 19 anos: 2 casos
- 20 a 29 anos: 20 casos
- 30 a 39 anos: 14 casos
- 40 a 49 anos: 4 casos
- 50 a 59 anos: 2 casos
- 60 a 69 anos: 1 caso