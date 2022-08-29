Polícia encontra cachorro vítima de maus-tratos em residência de Cachoeiro

Segundo a PM, uma guarnição realizava patrulhamento preventivo pelo bairro, quando foi abordado pelo representante de uma ONG de proteção aos animais. Ele pediu apoio à polícia, já que iria averiguar uma ocorrência de maus-tratos a um cachorro.

A polícia, então, acompanhou o homem até o endereço informado. “De imediato, visualizaram o animal muito magro e debilitado, preso a uma coleira, envolto de fezes e sem forças ao menos para latir”, comunicou.

Os militares e o representante da ONG foram atendidos por uma mulher que disse que o cachorro pertencia ao genro dela, mas ele não estava em casa no momento. “Foi solicitado a ela que fizesse contato com o responsável, tento ele se apresentado aos policiais pouco minutos depois”, informou a PM.

Para a polícia, um homem de 27 anos relatou que “acreditava que o animal tivesse adoecido devido ao fato de ter pego pulgas de cavalos ao redor, mas que não tinha condições de levá-lo ao veterinário”.