Polícia encontra cachorro vítima de maus-tratos em residência de Cachoeiro

A Polícia Militar (PM) verificou uma ocorrência de maus-tratos a um cachorro em uma residência no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no último sábado (27). O animal estava preso a uma coleira e sem forças até para latir. O dono do cão foi autuado em flagrante de maus-tratos contra animais.
Segundo a PM, uma guarnição realizava patrulhamento preventivo pelo bairro, quando foi abordado pelo representante de uma ONG de proteção aos animais. Ele pediu apoio à polícia, já que iria averiguar uma ocorrência de maus-tratos a um cachorro.
A polícia, então, acompanhou o homem até o endereço informado. “De imediato, visualizaram o animal muito magro e debilitado, preso a uma coleira, envolto de fezes e sem forças ao menos para latir”, comunicou.
Os militares e o representante da ONG foram atendidos por uma mulher que disse que o cachorro pertencia ao genro dela, mas ele não estava em casa no momento. “Foi solicitado a ela que fizesse contato com o responsável, tento ele se apresentado aos policiais pouco minutos depois”, informou a PM.
Para a polícia, um homem de 27 anos relatou que “acreditava que o animal tivesse adoecido devido ao fato de ter pego pulgas de cavalos ao redor, mas que não tinha condições de levá-lo ao veterinário”.
De acordo com a PM, o animal foi recolhido e o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro. Já a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante de maus tratos contra animais e foi encaminhado ao Sistema Prisional.