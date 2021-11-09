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Condições "deploráveis" e "extremas de maus-tratos". Essas foram as expressões usadas para definir a situação em que uma cachorrinha de cinco anos foi encontrada em uma casa no município de Viana , na tarde desta terça-feira (9). A dona dela, uma cozinheira de 44 anos, acabou detida.

Após o recebimento de denúncias, equipes da Prefeitura de Viana e da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-tratos Contra os Animais estiveram na residência, do bairro Primavera, e constataram o quadro crítico da cadela — uma vira-lata (de cruzamento de Shih-tzu e Poodle), que atende pelo nome de Sofia.

"A cadela estava apodrecendo em vida, muito suja, fedendo, com a face necrosando e com infecção nos olhos. A situação do animal era de cortar o coração" Janete de Sá - Deputada à frente da CPI dos Maus-tratos Contra os Animais

Segundo a prefeitura, a médica veterinária Ana Lúcia Zanotti Spadeto Arçari avaliou a cadela e constatou: estado de desnutrição avançado, possível fratura na mandíbula, quadro de desidratação, muito pus na boca e na cabeça, mucosas pálidas e infecção por ectoparasitas.

"Quando chegamos na casa, estava apenas a filha da cozinheira. A jovem disse que a cachorra estava doente e que pertencia a sua mãe, que não conseguia prestar o cuidado necessário por questões financeiras", contou Walquíria Vieira Dias Gava, auditora fiscal da Secretaria de Meio Ambiente de Viana.

Your browser does not support the audio element. Cozinheira é detida por maus-tratos a cadela em Viana

Cachorra foi encontrada com vários sinais de maus-tratos em uma residência de Viana Crédito: Divulgação - Prefeitura de Viana | Montagem A Gazeta

Após o resgate, a cadela foi levada para o Rancho Bela Vista, que fica no município da Serra. Além dela, outra cachorra de raça indefinida, chamada Kate, foi encaminhada para uma clínica veterinária em Campo Grande para avaliação. Ela não apresentava sinais de maus-tratos.

De acordo com a Prefeitura de Viana, a Sofia passará exames e, possivelmente, por uma cirurgia. Após a recuperação, ela ficará disponível para adoção. A Kate, por sua vez, irá para um lar temporário e poderá ser requerida de volta pela dona, que é a filha da mulher detida nesta terça-feira (9).

A Gazeta demandou a Já a cozinheira de 44 anos foi localizada no trabalho e levada para a Delegacia Regional de Cariacica. A reportagem dedemandou a Polícia Civil sobre o encaminhamento dado a ela. Segundo a corporação, a cozinheira foi autuada em flagrante pelo crime de maus tratos a animal qualificado e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana.

MAUS-TRATOS? DENUNCIE!

Se você souber de alguma possível situação de maus-tratos contra animais, entre em contato com a CPI dos Maus-tratos pelo e-mail [email protected] para ela ser investigada. No município de Viana também é possível entrar em contato pelo telefone (27) 2124-6722 ou pelo site oficial da prefeitura.