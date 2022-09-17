Crescem casos de maus-tratos aos animais registrados na polícia no ES

ES tem aumento de casos de maus-tratos aos animais registrados na polícia Crédito: Montagem| A Gazeta

De janeiro a agosto de 2021, 225 casos de maus-tratos aos animais foram registrados pela polícia. No mesmo período deste ano, o número saltou para 240. Somente no último mês de agosto 30 casos chegaram ao conhecimento da polícia.

Além do caso de Aracruz, descoberto após denúncia anônima, outro registro chamou recentemente atenção no Sul do Estado. Um homem de 32 anos esfaqueou duas cadelas em Mimoso do Sul . Mesmo recebendo atendimento, uma delas acabou morrendo. O suspeito, segundo a Polícia Civil , foi ouvido e responderá pelo crime em liberdade.

Conforme o Código Penal, maltratar animais, domésticos ou silvestres, é crime desde 1998, com detenção de três meses a um ano. Recentemente, a pena para violência contra cães e gatos aumentou – agora vai de dois a cinco anos de prisão.

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