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Explosão e incêndio atingem fiação de rede elétrica em Aracruz

Fogo atingiu cabos de telefonia, internet e cerca de 150 imóveis tiveram o fornecimento de energia interrompido, mas situação já foi normalizada
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 out 2022 às 13:08

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 13:08

Uma explosão seguida por um incêndio atingiu a fiação da rede elétrica e assustou moradores na madrugada desta sexta-feira (14), na Avenida Coronel Venâncio Flores, no Centro de AracruzNorte do Espírito Santo. Segundo a EDP, empresa distribuidora de energia da região, 150 clientes tiveram o fornecimento interrompido. O serviço já foi restabelecido.
No vídeo é possível ver que as chamas tomaram conta da estrutura. O fogo teve origem nos cabos de telefone e internet, segundo a EDP, e também atingiu a rede elétrica. Equipes técnicas estiveram no local e já realizaram o reparo da fiação da empresa.
A reportagem de A Gazeta procurou o Corpo de Bombeiros para ter mais detalhes sobre a ocorrência, assim que houver retorno o texto será atualizado. 

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