Explosão e incêndio atingem fiação de rede elétrica em Aracruz

Uma explosão seguida por um incêndio atingiu a fiação da rede elétrica e assustou moradores na madrugada desta sexta-feira (14), na Avenida Coronel Venâncio Flores, no Centro de Aracruz, Norte do Espírito Santo. Segundo a EDP, empresa distribuidora de energia da região, 150 clientes tiveram o fornecimento interrompido. O serviço já foi restabelecido.
No vídeo é possível ver que as chamas tomaram conta da estrutura. O fogo teve origem nos cabos de telefone e internet, segundo a EDP, e também atingiu a rede elétrica. Equipes técnicas estiveram no local e já realizaram o reparo da fiação da empresa.