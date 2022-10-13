Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Litoral capixaba

Manchas de óleo são encontradas em praias do Norte do Espírito Santo

Os primeiros indícios foram vistos na quarta-feira (12), na praia de Itaúnas, em Conceição da Barra; na manhã desta quinta (13), os fragmentos surgiram em Guriri, São Mateus

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 19:47

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 out 2022 às 19:47
Fragmentos de óleo foram encontrados nesta quinta-feira (13), em Guriri, litoral de São Mateus.
Fragmentos de óleo foram encontrados nesta quinta-feira (13), em Guriri, litoral de São Mateus. Crédito: Héber Thomaz
Fragmentos de óleo foram encontrados no litoral Norte do Espírito Santo. Os materiais foram vistos, nesta quinta-feira (13), em praias de São Mateus e Conceição da Barra. Nesta sexta-feira (14), mais uma praia capixaba também teve registro das manchas do matérial, dessa vez em Linhares. A Secretária de Meio Ambiente de São Mateus informou que ainda não se sabe a origem do óleo, e que os fragmentos estão sendo recolhidos para análise. 
Fragmentos de óleo foram encontrados nesta quinta-feira (13), em Guriri, litoral de São Mateus.
Fragmentos de óleo começaram a aparecer em Guriri, litoral de São Mateus. Crédito: Héber Thomaz
As primeiras manchas de óleo começaram a ser vistas na quarta-feira (12), na praia de Itaúnas, Conceição da Barra, e na manhã de quinta começaram a aparecer em Guriri, litoral de São Mateus. 
Fragmentos de óleos de vários tamanhos também apareceram na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares. Os resíduos de óleo já eram esperados no município pela Secretaria do Meio Ambiente, depois que foram achados em outras praias do Norte do Estado. No local, as equipes de limpeza devem começar a trabalhar para recolher o material neste sábado (15).
Manchas de óleo são encontradas em praias do Norte do Espírito Santo
Fragmentos de óleo foram encontrados na praia de Itaúnas, Conceição da Barra
As primeiras manchas de óleo começaram a ser vistas na quarta-feira (12), na praia de Itaúnas, Conceição da Barra Crédito: Leitor | A Gazeta
“Nós fizemos contato com a Marinha, relatando essa situação. Eles irão enviar uma equipe para analisar se é o mesmo material que está sendo encontrado no Nordeste ou o material que já foi encontrado antes aqui”, afirmou o secretário de de Meio Ambiente de São Mateus, Ricardo Louzada, para o repórter Sergio Júnior, da TV Gazeta Norte.
Ainda não há indícios de que as manchas sejam oriundas do mesmo material que atingiu a costa capixaba em 2019.

NORDESTE

Manchas de óleo também foram encontradas nas praias do Nordeste do Brasil. Há registro em em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. As praias mais atingidas até esta quinta-feira (13), de acordo com informações do G1 Bahia, são: Mundaí, Pitangueiras, Apaga Fogo, Araçaípe, Delegado, Nativos e Caraíva.
Em Pernambuco já foram recolhidos sete toneladas de óleo desde o dia 1º de outubro, segundo o G1 Pernambuco. Pelo menos nove municípios do litoral do estado já registraram fragmentos do óleo. 

Correção

16/10/2022 - 11:40
O secretário de Meio Ambiente de São Mateus se chama Ricardo Louzada, não Ricardo Serpe de Lima como divulgado na versão anterior desta matéria. O texto foi corrigido.

Veja Também

Incêndio atinge casa em Cachoeiro de Itapemirim; veja vídeo

Moradores ficam sem energia e água após incêndio em Vitória

Varíola dos macacos: ES confirma 95 casos e investiga mais de 100

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra Marinha São Mateus ES Norte Óleo nas Praias
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
A atriz Erika Januza ficou internada por conta de um infecção
Pielonefrite é grave? Conheça as causas da infecção da atriz Erika Januza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados