Fragmentos de óleo foram encontrados no litoral Norte do Espírito Santo. Os materiais foram vistos, nesta quinta-feira (13), em praias de São Mateus e Conceição da Barra. Nesta sexta-feira (14), mais uma praia capixaba também teve registro das manchas do matérial, dessa vez em Linhares. A Secretária de Meio Ambiente de São Mateus informou que ainda não se sabe a origem do óleo, e que os fragmentos estão sendo recolhidos para análise.
As primeiras manchas de óleo começaram a ser vistas na quarta-feira (12), na praia de Itaúnas, Conceição da Barra, e na manhã de quinta começaram a aparecer em Guriri, litoral de São Mateus.
Fragmentos de óleos de vários tamanhos também apareceram na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares. Os resíduos de óleo já eram esperados no município pela Secretaria do Meio Ambiente, depois que foram achados em outras praias do Norte do Estado. No local, as equipes de limpeza devem começar a trabalhar para recolher o material neste sábado (15).
Manchas de óleo são encontradas em praias do Norte do Espírito Santo
“Nós fizemos contato com a Marinha, relatando essa situação. Eles irão enviar uma equipe para analisar se é o mesmo material que está sendo encontrado no Nordeste ou o material que já foi encontrado antes aqui”, afirmou o secretário de de Meio Ambiente de São Mateus, Ricardo Louzada, para o repórter Sergio Júnior, da TV Gazeta Norte.
Ainda não há indícios de que as manchas sejam oriundas do mesmo material que atingiu a costa capixaba em 2019.
NORDESTE
Manchas de óleo também foram encontradas nas praias do Nordeste do Brasil. Há registro em em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. As praias mais atingidas até esta quinta-feira (13), de acordo com informações do G1 Bahia, são: Mundaí, Pitangueiras, Apaga Fogo, Araçaípe, Delegado, Nativos e Caraíva.
Em Pernambuco já foram recolhidos sete toneladas de óleo desde o dia 1º de outubro, segundo o G1 Pernambuco. Pelo menos nove municípios do litoral do estado já registraram fragmentos do óleo.
Correção
16/10/2022 - 11:40
O secretário de Meio Ambiente de São Mateus se chama Ricardo Louzada, não Ricardo Serpe de Lima como divulgado na versão anterior desta matéria. O texto foi corrigido.