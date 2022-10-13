Fragmentos de óleo foram encontrados nesta quinta-feira (13), em Guriri, litoral de São Mateus. Crédito: Héber Thomaz

Fragmentos de óleo começaram a aparecer em Guriri, litoral de São Mateus. Crédito: Héber Thomaz

As primeiras manchas de óleo começaram a ser vistas na quarta-feira (12), na praia de Itaúnas, Conceição da Barra, e na manhã de quinta começaram a aparecer em Guriri, litoral de São Mateus.

Fragmentos de óleos de vários tamanhos também apareceram na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares. Os resíduos de óleo já eram esperados no município pela Secretaria do Meio Ambiente, depois que foram achados em outras praias do Norte do Estado. No local, as equipes de limpeza devem começar a trabalhar para recolher o material neste sábado (15).

Your browser does not support the audio element. Manchas de óleo são encontradas em praias do Norte do Espírito Santo

As primeiras manchas de óleo começaram a ser vistas na quarta-feira (12), na praia de Itaúnas, Conceição da Barra Crédito: Leitor | A Gazeta

“Nós fizemos contato com a Marinha, relatando essa situação. Eles irão enviar uma equipe para analisar se é o mesmo material que está sendo encontrado no Nordeste ou o material que já foi encontrado antes aqui”, afirmou o secretário de de Meio Ambiente de São Mateus, Ricardo Louzada, para o repórter Sergio Júnior, da TV Gazeta Norte.

NORDESTE

Manchas de óleo também foram encontradas nas praias do Nordeste do Brasil. Há registro em em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. As praias mais atingidas até esta quinta-feira (13), de acordo com informações do G1 Bahia, são: Mundaí, Pitangueiras, Apaga Fogo, Araçaípe, Delegado, Nativos e Caraíva.

Em Pernambuco já foram recolhidos sete toneladas de óleo desde o dia 1º de outubro, segundo o G1 Pernambuco. Pelo menos nove municípios do litoral do estado já registraram fragmentos do óleo.