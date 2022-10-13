Varíola dos macacos: ES confirma 95 casos e investiga mais de 100

A maioria das pessoas diagnosticadas com monkeypox em território capixaba não teve contato com alguém contaminado ou com suspeita da doença. Entre os 95 infectados, 83 são homens e 12 são mulheres.

Inicialmente, os casos afetavam jovens e adultos. Com o aumento na transmissão, idosos também foram infectados. No dia 30 de agosto, crianças entraram pela primeira vez no boletim que monitora a doença no Espírito Santo. Até a última terça-feira (11), quatro casos foram confirmados entre pequenos de até nove anos.