Varíola dos macacos: ES confirma 95 casos e investiga mais de 100

O Espírito Santo confirmou mais sete casos de varíola dos macacos, chegando ao total de 95 infectados. A atualização foi feita na última terça-feira (11), por meio de um boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ainda são investigados outros 109 quadros suspeitos. Ao todo, 477 notificações já foram descartadas.
Os primeiros casos da doença foram registrados na Grande Vitória. Ao longo do tempo, a doença se espalhou de Norte a Sul do Estado. Na última terça, entrou a confirmação de um caso de uma pessoa do município de Vila Pavão, região Norte do Estado.
CASOS CONFIRMADOS NO ES
- Vila Velha: 26
- Vitória: 23
- Serra: 13
- Cariacica: 9
- Guarapari: 7
- Linhares: 3
- Cachoeiro de Itapemirim: 2
- Viana: 2
- Aracruz: 1
- Itapemirim: 1
- Pedro Canário: 1
- Vila Pavão: 1
- Eunápolis (BA): 1
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Boletim Monkeypox | 11 de outubro de 2022
Ao todo, há 95 confirmações de varíola dos macacos no Espírito Santo
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A maioria das pessoas diagnosticadas com monkeypox em território capixaba não teve contato com alguém contaminado ou com suspeita da doença. Entre os 95 infectados, 83 são homens e 12 são mulheres.
EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS
Inicialmente, os casos afetavam jovens e adultos. Com o aumento na transmissão, idosos também foram infectados. No dia 30 de agosto, crianças entraram pela primeira vez no boletim que monitora a doença no Espírito Santo. Até a última terça-feira (11), quatro casos foram confirmados entre pequenos de até nove anos.
- 0 a 4 anos: 1 caso
- 5 a 9 anos: 3 casos
- 10 a 19 anos: 5 casos
- 20 a 29 anos: 36 casos
- 30 a 39 anos: 33 casos
- 40 a 49 anos: 113casos
- 50 a 59 anos: 3 casos
- 60 a 69 anos: 1 caso
Atualmente, a Sesa divulga boletins epidemiológicos sobre a varíola dos macacos duas vezes por semana: às terças e às sextas. A medida passou a ser adotada no final de julho deste ano, depois de duas semanas do primeiro caso confirmado no Estado.