Incêndio atinge casa em Cachoeiro de Itapemirim; veja vídeo

Um incêndio atingiu uma casa no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Moradores da região registraram vídeos da grande fumaça que se formou ao redor do bairro e das chamas em uma residência no fim da tarde desta quinta-feira (13).
Pelas imagens, também é possível ver moradores tentando apagar o fogo da casa com uma mangueira. “O trem está feio, a fumaça está muito preta”, diz uma mulher no vídeo.
Na manhã desta sexta-feira (14), os bombeiros informaram, em nota, que foi um incêndio de médias proporções, no esqueleto de uma construção abandonada e, no local, havia uma pilha muito grande de entulho e lixo. Os militares iniciaram o combate e extinguiram as chamas em cerca de 15 minutos. Não houve vítimas.