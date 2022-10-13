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No Sul do ES

Incêndio atinge casa em Cachoeiro de Itapemirim; veja vídeo

Por meio de vídeos feitos por moradores, é possível ver as chamas do fogo tomando conta da residência que fica no bairro Zumbi

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 19:24

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

13 out 2022 às 19:24
Um incêndio atingiu uma casa no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Moradores da região registraram vídeos da grande fumaça que se formou ao redor do bairro e das chamas em uma residência no fim da tarde desta quinta-feira (13).
Pelas imagens, também é possível ver moradores tentando apagar o fogo da casa com uma mangueira. “O trem está feio, a fumaça está muito preta”, diz uma mulher no vídeo.
Segundo as informações iniciais do Corpo de Bombeiros, não houve feridos. No momento, a equipe está no local atendendo a ocorrência e não tem mais informações a serem divulgadas.
Na manhã desta sexta-feira (14), os bombeiros informaram, em nota, que foi um incêndio de médias proporções, no esqueleto de uma construção abandonada e, no local, havia uma pilha muito grande de entulho e lixo. Os militares iniciaram o combate e  extinguiram as chamas em cerca de 15 minutos. Não houve vítimas.

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