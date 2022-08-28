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Incêndio atinge área de pastagem de gado em Cachoeiro; veja vídeo

Fato ocorreu na madrugada deste domingo (28) e Bombeiros trabalharam no local combatendo o fogo por cerca de três horas até que as  chamas fossem controladas
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 ago 2022 às 15:28

Publicado em 28 de Agosto de 2022 às 15:28

Um incêndio atingiu uma área de pastagem de gado no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (28) e não houve vítimas.
Imagens mostram as chamas altas na região e a fumaça que podiam ser vistas de longe. Os Bombeiros comunicaram que militares trabalharam no local combatendo o fogo por cerca de três horas até que o incêndio fosse controlado. A corporação não informou o tamanho da área atingida.

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