Incêndio atinge área de pastagem de gado em Cachoeiro; veja vídeo

Um incêndio atingiu uma área de pastagem de gado no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (28) e não houve vítimas.
Imagens mostram as chamas altas na região e a fumaça que podiam ser vistas de longe. Os Bombeiros comunicaram que militares trabalharam no local combatendo o fogo por cerca de três horas até que o incêndio fosse controlado. A corporação não informou o tamanho da área atingida.