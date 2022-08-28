Grande incêndio atinge área de vegetação ao lado da ES 482 em Cachoeiro

Segundo o Corpo de Bombeiros, o combate às chamas começou por volta das 15h40 e a prioridade, segundo os militares, foi o combate nas áreas próximas a empresas de mármore e a um posto policial. Após a extinção nessa parte do terreno, a equipe avançou para a área de pasto, onde finalizou o combate ao fogo por volta das 21h. Não houve feridos.