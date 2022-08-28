Grande incêndio atinge área de vegetação ao lado da ES 482 em Cachoeiro

Um incêndio atingiu uma grande área de vegetação no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (28). O vento forte na região fez as chamas se espalharem mais rápido, se aproximando da ES 482, oferecendo risco para os motoristas. O Corpo de Bombeiros agiu no local e informou, nesta segunda-feira (29), que o fogo foi controlado somente às 21h do mesmo dia.
Os Bombeiros informaram para o repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, que o fogo começou por volta das 15h. A fumaça tomou conta do trevo de acesso a Castelo, município vizinho. Moradores se juntaram aos militares para tentar combater as chamas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o combate às chamas começou por volta das 15h40 e a prioridade, segundo os militares, foi o combate nas áreas próximas a empresas de mármore e a um posto policial. Após a extinção nessa parte do terreno, a equipe avançou para a área de pasto, onde finalizou o combate ao fogo por volta das 21h. Não houve feridos.
Atualização
29/08/2022 - 10:55
O Corpo de Bombeiros informou, na manhã desta segunda-feira (29), que o incêndio foi controlado por volta de 21h de domingo (28). O texto foi atualizado.