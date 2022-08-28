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Muito fogo e fumaça

Grande incêndio atinge área de vegetação ao lado da ES 482 em Cachoeiro

Chamas começaram por volta das 15h e Bombeiros ainda tentavam controlar o fogo na noite deste domingo (28). A fumaça tomou conta do trevo de acesso a Castelo, cidade vizinha
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 ago 2022 às 19:33

Publicado em 28 de Agosto de 2022 às 19:33

Incêndio em Castelo, no Sul do Estado.
Incêndio em Castelo, no Sul do Estado. Crédito: Thomaz Albano
Um incêndio atingiu uma grande área de vegetação no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (28). O vento forte na região fez as chamas se espalharem mais rápido, se aproximando da ES 482, oferecendo risco para os motoristas. O Corpo de Bombeiros agiu no local e informou, nesta segunda-feira (29), que o fogo foi controlado somente às 21h do mesmo dia.
Os Bombeiros informaram para o repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, que o fogo começou por volta das 15h. A fumaça tomou conta do trevo de acesso a Castelo, município vizinho. Moradores se juntaram aos militares para tentar combater as chamas.
Incêndio em Castelo, no Sul do Estado.
Incêndio em Castelo, no Sul do Estado. Crédito: Thomaz Albano
Segundo o Corpo de Bombeiros, o combate às chamas começou por volta das 15h40 e a prioridade, segundo os militares, foi o combate nas áreas próximas a empresas de mármore e a um posto policial. Após a extinção nessa parte do terreno, a equipe avançou para a área de pasto, onde finalizou o combate ao fogo por volta das 21h. Não houve feridos.

Atualização

29/08/2022 - 10:55
O Corpo de Bombeiros informou, na manhã desta segunda-feira (29), que o incêndio foi controlado por volta de 21h de domingo (28). O texto foi atualizado.

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