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Prédio inteiro

Moradores ficam sem energia e água após incêndio em Vitória

Segundo a Defesa Civil de Vitória, o apartamento mais afetado precisou ser interditado; o incêndio aconteceu na tarde desta quinta-feira (13)
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

13 out 2022 às 19:00

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 19:00

Fogo atingiu um apartamento no bairro Jardim Camburi, em Vitória
Fogo atingiu um apartamento no bairro Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Tarciane Vasconcelos
Moradores do prédio que teve um dos apartamentos queimados na tarde desta quinta-feira (13), em Jardim Camburi, Vitória, estão sem água, energia e gás encanado por causa do incidente. Segundo a Defesa Civil municipal, eles dependem da normalização do serviço pelas concessionárias para retornar aos respectivos imóveis. Ainda não há previsão de quando isso deve ocorrer.
O incêndio atingiu um apartamento do quinto andar do Edifício Casagrande. As chamas começaram a se alastrar no local por volta das 14h, mas o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros cerca de duas horas depois.
Ainda de acordo com o órgão municipal, o apartamento incendiado foi interditado. Já o do sexto andar está com avarias no piso e, por isso, a Defesa Civil recomendou o escoramento da laje.
"Os quatro apartamentos abaixo não foram interditados, mas o prédio está sem água, energia elétrica ou gás encanado. Após as concessionárias restabelecerem as ligações de água, energia e gás, os moradores dos andares não afetados deverão retornar", informou o órgão, por nota. 

FOGO SE ALASTROU RAPIDAMENTE

A repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, foi ao local e apurou que as chamas podem ter iniciado após um problema no ar-condicionado. Uma mulher de 61 anos estava sozinha na residência, mas não se feriu. 
O tenente Rondinele Ataides explicou à reportagem que o fogo se alastrou rapidamente e também atingiu o apartamento do sexto andar. Além disso, afirmou que o sistema de hidrantes do prédio apresentou defeito, dificultando o trabalho dos militares. A corporação vai investigar os motivos do sistema não ter funcionado.
Quanto à origem do incêndio, o tenente reforçou que as causas ainda serão analisadas. "Não podemos falar que foi um curto-circuito, mas a proprietária disse que ela entrou em casa, ligou o ar-condicionado, foi para outro cômodo e, ao retornar, havia muita fumaça. O local onde ela constatou que é a sala do imóvel foi onde tivemos maior dificuldade de fazer o controle do calor do ambiente", destacou.

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