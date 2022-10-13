Moradores ficam sem energia e água após incêndio em Vitória

Fogo atingiu um apartamento no bairro Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Tarciane Vasconcelos

Moradores do prédio que teve um dos apartamentos queimados na tarde desta quinta-feira (13), em Jardim Camburi, Vitória, estão sem água, energia e gás encanado por causa do incidente. Segundo a Defesa Civil municipal, eles dependem da normalização do serviço pelas concessionárias para retornar aos respectivos imóveis. Ainda não há previsão de quando isso deve ocorrer.

O incêndio atingiu um apartamento do quinto andar do Edifício Casagrande. As chamas começaram a se alastrar no local por volta das 14h, mas o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros cerca de duas horas depois.

Ainda de acordo com o órgão municipal, o apartamento incendiado foi interditado. Já o do sexto andar está com avarias no piso e, por isso, a Defesa Civil recomendou o escoramento da laje.

"Os quatro apartamentos abaixo não foram interditados, mas o prédio está sem água, energia elétrica ou gás encanado. Após as concessionárias restabelecerem as ligações de água, energia e gás, os moradores dos andares não afetados deverão retornar", informou o órgão, por nota.

FOGO SE ALASTROU RAPIDAMENTE

A repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, foi ao local e apurou que as chamas podem ter iniciado após um problema no ar-condicionado. Uma mulher de 61 anos estava sozinha na residência, mas não se feriu.

O tenente Rondinele Ataides explicou à reportagem que o fogo se alastrou rapidamente e também atingiu o apartamento do sexto andar. Além disso, afirmou que o sistema de hidrantes do prédio apresentou defeito, dificultando o trabalho dos militares. A corporação vai investigar os motivos do sistema não ter funcionado.