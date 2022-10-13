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Muita fumaça

Incêndio atinge apartamento em prédio de Jardim Camburi, em Vitória

Segundo a proprietária do imóvel, o problema teria começado após uma explosão no ar-condicionado. Defesa Civil vai analisar estrutura do imóvel

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 14:14

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

13 out 2022 às 14:14
Um incêndio atingiu um apartamento do quinto andar de um prédio na Rua Ruy Pinto Bandeira, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (13). As chamas começaram a se alastrar no local por volta das 14h, mas o fogo foi controlado por equipes do Corpo de Bombeiros cerca de duas horas depois.
A repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, foi ao local e apurou que as chamas podem ter iniciado após um problema no ar-condicionado. Uma mulher estava sozinha na residência, mas não se feriu. Pelo menos sete moradores de apartamentos vizinhos precisaram sair de casa.
Incêndio atinge apartamento em prédio de Jardim Camburi, em Vitória
O tenente Rondinele Ataides explicou à reportagem que o fogo se alastrou rapidamente e também atingiu o apartamento do sexto andar. Além disso, afirmou que o sistema de hidrantes do prédio apresentou defeito, dificultando o trabalho dos militares. A corporação vai investigar os motivos do sistema não ter funcionado.
"A dificuldade foi ao entrar, pois estava muito quente e era uma equipe somente com a mangueira, subindo, para combater o fogo no local. Fizemos um rescaldo do ambiente, tiramos toda a fumaça, resfriamos, e verificamos que o local acima também foi atingido, com rachaduras. Estamos aguardando agora a perícia, Defesa Civil, para liberarmos a edificação", detalhou.
Quanto à origem do incêndio, o tenente reforçou que as causas ainda serão analisadas. "Não podemos falar que foi um curto-circuito, mas a proprietária disse que ela entrou em casa, ligou o ar-condicionado, foi para outro cômodo e, ao retornar, havia muita fumaça. O local onde ela constatou que é a sala do imóvel foi onde tivemos maior dificuldade de fazer o controle do calor do ambiente", destacou.
Procurada, a Defesa Civil de Vitória informou que o apartamento incendiado foi interditado. O imóvel do sexto andar também apresentou avarias no piso e, por isso, o órgão recomendou o escoramento da laje.
"Os quatro apartamentos abaixo não foram interditados, mas o prédio está sem água, energia elétrica ou gás encanado. Após as concessionárias restabelecerem as ligações de água, energia e gás os moradores dos andares não afetados deverão retornar", afirmou a Defesa Civil, por nota.

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