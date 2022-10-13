Caminhão derruba poste e interdita rua em acidente em Cariacica

Um caminhão bateu e derrubou um poste, que ficou atravessado na Rua Cassiano Castelo, em Castelo Branco, Cariacica, no final da manhã desta quinta-feira (13).
De acordo com a EDP, "equipes técnicas estão no local trabalhando na substituição do poste atingido e no reestabelecimento da energia o quanto antes".
A empresa não informou quantas pessoas foram atingidas pela falta de energia. Até o início da noite desta quinta, os técnicos ainda estavam trabalhando no local.
A Polícia Militar garantiu que ninguém ficou ferido. A Prefeitura de Cariacica disse que "a Defesa Civil esteve no local para vistoria e não foi constatado risco para o imóvel".