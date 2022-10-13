Grande Vitória

Caminhão derruba poste e interdita rua em acidente em Cariacica

Caso aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (13) e deixou moradores sem energia

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 13:47

Poste ficou atravessado na rua Cassiano Castelo Crédito: Divulgação | EDP
Um caminhão bateu e derrubou um poste, que ficou atravessado na Rua Cassiano Castelo, em Castelo Branco, Cariacica, no final da manhã desta quinta-feira (13).
De acordo com a EDP, "equipes técnicas estão no local trabalhando na substituição do poste atingido e no reestabelecimento da energia o quanto antes".
A empresa não informou quantas pessoas foram atingidas pela falta de energia. Até o início da noite desta quinta, os técnicos ainda estavam trabalhando no local.
Polícia Militar garantiu que ninguém ficou ferido. A Prefeitura de Cariacica disse que "a Defesa Civil esteve no local para vistoria e não foi constatado risco para o imóvel".

