Carro de funerária e mais 2 veículos se envolvem em acidente, em Cariacica

A colisão aconteceu por volta das 9h30 desta quinta-feira (13). Um representante da Funerária Bom Pastor informou à reportagem que o carro branco bateu na traseira do veículo preto, que acabou arremessado contra o Fiat Strada da funerária. Apesar do susto e das avarias nos carros, ninguém se feriu.
"Agentes de trânsito estiveram no local para orientar o tráfego. Não houve vítimas e a ocorrência foi registrada pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar", informou a Prefeitura de Cariacica.
A reportagem de A Gazeta também pediu informações à Polícia Militar. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.