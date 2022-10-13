Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Danos materiais

Carro de funerária e mais 2 veículos se envolvem em acidente, em Cariacica

Colisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (13), na BR 262, na altura do bairro Jardim América; carro fúnebre não transportava ninguém
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2022 às 17:44

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 17:44

Três veículos se envolveram em um acidente na Avenida Mário Gurgel (BR 262), em Jardim América, Cariacica. Dentre os carros, havia um que pertence a uma funerária. Vídeos que circularam pelas redes sociais mostram o estrago registrado na rodovia federal.
A colisão aconteceu por volta das 9h30 desta quinta-feira (13). Um representante da Funerária Bom Pastor informou à reportagem que o carro branco bateu na traseira do veículo preto, que acabou arremessado contra o Fiat Strada da funerária. Apesar do susto e das avarias nos carros, ninguém se feriu.
"Agentes de trânsito estiveram no local para orientar o tráfego. Não houve vítimas e a ocorrência foi registrada pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar", informou a Prefeitura de Cariacica.
A reportagem de A Gazeta também pediu informações à Polícia Militar. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Bairro Jardim América Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo e gás: ES deve receber R$ 38 bilhões em investimentos em nove projetos
Imagem de destaque
Silva é acusado de dívida de aluguel no ES; cantor nega cobrança, afirma portal
Imagem de destaque
"Precisamos da ajuda da extrema direita para eleger Pazolini", diz aliado do ex-prefeito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados