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Crime brutal

Dono de bar morre com faca cravada no peito em Viana

Vítima também apresentava diversas perfurações por arma branca, segundo a PM; corpo foi encontrado nesta sexta-feira (14), no bairro Vila Bethânia
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

14 out 2022 às 17:23

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 17:23

O proprietário de um bar no bairro Vila Bethânia, em Viana, foi encontrado morto dentro do próprio estabelecimento no final da manhã desta sexta-feira (14). Equipes policiais se deslocaram até o local e constataram que, além de diversas perfurações por arma branca, ele tinha uma faca cravada no peito.
Demandada, a Polícia Militar afirmou que nenhum suspeito foi detido no momento do fato e que houve o acionamento da perícia da Polícia Civil para recolher o corpo da vítima. 
Dono de bar morre com faca cravada no peito em Viana
A Polícia Civil foi procurada para dar mais detalhes do caso. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada. 

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