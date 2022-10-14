O proprietário de um bar no bairro Vila Bethânia, em Viana, foi encontrado morto dentro do próprio estabelecimento no final da manhã desta sexta-feira (14). Equipes policiais se deslocaram até o local e constataram que, além de diversas perfurações por arma branca, ele tinha uma faca cravada no peito.
Demandada, a Polícia Militar afirmou que nenhum suspeito foi detido no momento do fato e que houve o acionamento da perícia da Polícia Civil para recolher o corpo da vítima.
Dono de bar morre com faca cravada no peito em Viana
A Polícia Civil foi procurada para dar mais detalhes do caso. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.